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教育部紓困4.0方案拍板！明開放申請、15日發放防疫補貼

▲教育部長潘文忠3日公布教育部紓困4.0方案。（圖／行政院會記者會直播）
▲教育部長潘文忠3日公布教育部紓困4.0方案。（圖／行政院會記者會直播）

記者林莞茜／綜合報導

2021-06-03 12:46:49｜2021-06-03 15:06:04

國內本土疫情嚴峻，行政院今（3）日通過紓困4.0預算案，其中教育部籌編的278.5億包括各級學校防疫物資5.1億、居家線上學習資源共5.8億與8項紓困項目經費267.6億，明日起開始受理申請，並在6月15日起發放「孩童家庭防疫補貼」。

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因應本土疫情加劇，指揮中心宣布全國進入防疫第三級警戒，教育部也宣布學校停課，學校及相關場所因應政策或自行停業等，致國內各教育、運動事業及相關從業人員受到衝擊影響而有發生營運困難情形。

為協助國內各教育、運動事業及相關從業人員度過因本次疫情影響造成的營運困難，使其維持經營以待疫情衝擊緩和，教育部經盤點所有受到影響教育相關事業，包含運動事業、社區大學、留遊學服務業、私立幼兒園、短期補習班、兒童課後照顧服務中心、學校自設廚房，及團膳業者（食材損失）等，彙整陳報整體計畫和需求經費，積極向行政院爭取紓困4.0第3次追加特別預算，以作為紓困之用。

▲教育部紓困4.0方案各項目預算一次看。（圖／行政院）
▲教育部紓困4.0方案各項目預算一次看。（圖／行政院）
 

教育部表示，紓困4.0內容有三大原則，分別是「加快對個人紓困協助」、「加強對產業支持措施」、「加碼對產業紓困貸款，並數位分流，簡化申請，提升效率」，以達成「護勞工與弱勢」、「助產業」、「增效率」的3大目標，提供運動事業、社區大學、留遊學服務業及教育事業最直接、最快速的幫助，協助其度過疫情非常時期。

教育部今日在行政院會後記者會上宣布，4日起開始受理受理教育事業、運動事業及從業人員申請紓困補助，並自6/15起發放「孩童家庭防疫補貼」，補貼對象為國小以下孩童以及國中、高中、五專前三年身心障礙學生，領取方式由監護人準備孩童健保卡以及監護人的金融卡即可，每名孩童1萬元，免提佐證資料，可透過行政院孩童家庭防疫補貼網以及實體ATM兩種管道。

▲行政院院會今（3）日通過紓困4.0預算，補助項目一次看。
▲行政院院會今（3）日通過紓困4.0預算，補助項目一次看。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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