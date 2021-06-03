教育部紓困4.0方案拍板！明開放申請、15日發放防疫補貼

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為協助國內各教育、運動事業及相關從業人員度過因本次疫情影響造成的營運困難，使其維持經營以待疫情衝擊緩和，教育部經盤點所有受到影響教育相關事業，包含運動事業、社區大學、留遊學服務業、私立幼兒園、短期補習班、兒童課後照顧服務中心、學校自設廚房，及團膳業者（食材損失）等，彙整陳報整體計畫和需求經費，積極向行政院爭取紓困4.0第3次追加特別預算，以作為紓困之用。
教育部表示，紓困4.0內容有三大原則，分別是「加快對個人紓困協助」、「加強對產業支持措施」、「加碼對產業紓困貸款，並數位分流，簡化申請，提升效率」，以達成「護勞工與弱勢」、「助產業」、「增效率」的3大目標，提供運動事業、社區大學、留遊學服務業及教育事業最直接、最快速的幫助，協助其度過疫情非常時期。
教育部今日在行政院會後記者會上宣布，4日起開始受理受理教育事業、運動事業及從業人員申請紓困補助，並自6/15起發放「孩童家庭防疫補貼」，補貼對象為國小以下孩童以及國中、高中、五專前三年身心障礙學生，領取方式由監護人準備孩童健保卡以及監護人的金融卡即可，每名孩童1萬元，免提佐證資料，可透過行政院孩童家庭防疫補貼網以及實體ATM兩種管道。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。