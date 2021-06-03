影／疫情衝擊內需型服務業　經濟部啟動紓困補貼

本土疫情嚴峻，衝擊內需型商業服務業，如餐廳、咖啡廳、飲料店、KTV、美髮美容、傳統洗衣店、婚紗攝影、服飾店、文具店等，行政院今（3）日通過紓困4.0預算，經濟部將啟動艱困事業營業衝擊補貼作業，針對有稅籍登記的商業服務業者，只要110年5、6、7月任1個月營收較108年同月或110年3至4月月平均減少5成以上，就直接按全職員工數乘以4萬元發給定額補貼款，用來補貼企業相關營運支出、租金及人事費用等維持經營的必要成本。
記者余祥／台北報導
2021-06-03 12:49:23｜2021-06-03 20:09:41
經濟部表示，國內還有會展業、貿易服務業、製造業及技術服務業等，持續受到國際局勢影響，為持續協助這些艱困產業，經濟部也將延續過去的紓困作法，提供110年4至6月薪資及一次性營運資金補貼，以協助受疫情影響企業持續營運，並穩定所屬員工就業，維持社會安定。
至於紓困貸款的部分，為協助營收減少達15%以上之受影響事業取得資金、展延貸款，經濟部修正紓困貸款相關規定，明定本次修正辦法發布日前已辦理之貸款得申請展延，以及提高營運資金貸款額度至新臺幣600萬元，增訂110年5月至12月之受影響中小型事業，得申請利息補貼等措施；另經濟部加碼保證融資額度至8,700億元，以協助受影響事業、勞工取得所需資金度過疫情難關。
經濟部表示，申請方式一律採線上申請。
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