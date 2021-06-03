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快訊／增364本土、校正回歸219例　陳時中：不好的跡象

▲指揮中心公布最新疫情情況。（示意圖／翻攝自 Pixabay）
▲指揮中心公布最新疫情情況。（示意圖／翻攝自 Pixabay）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-03 14:08:58｜2021-06-03 15:27:06

國內本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心，今（3）日召開記者會說明疫情，指揮官陳時中公布國內新增364例本土確診個案，以及校正回歸219例個案，和確診個案中新增17例死亡。

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指揮官陳時中表示，疫情顯示目前是比較不好的跡象，主要苗栗有爆出34例，是個移工的群聚，也針對公司員工大概7000多位展開全面性篩檢，移工宿舍也先放在宿舍一人一室隔離開來。

指揮中心表示，今日新增之364例本土病例，為186例男性、178例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年4月28日至6月2日。另校正回歸個案219例中，為120例男性、99例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月31日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共583例，分布地區以新北市265例最多，其次為臺北市224例、苗栗縣34例、桃園市30例、彰化縣15例、臺中市5例、基隆市4例、臺南市2例，新竹市、花蓮縣、宜蘭縣及高雄市各1例。其中雙北地區以外縣市94例中，77例為已知感染源，14例關聯不明、3例疫調中。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增17例死亡個案，共計為男性13位、女性4位，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月12日至5月25日，確診日介於5月14日至5月27日，死亡日期介於5月28日至6月1日，詳如新聞稿附件。

指揮中心指出，今日新增2例境外移入個案中，案9567為印尼籍20多歲男性，5月5日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，在臺期間並無症狀，於25日自主健康管理期滿前，由公司安排自費採檢結果為陰性，後因工作需要，6月1日再次自費採檢，於今日確診；已掌握個案接觸者32人，其中21人列居家隔離，餘11人列自我健康監測。案9883為越南籍20多歲男性，5月18日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，6月2日由公司安排自費採檢，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計578,935例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含556,055例排除)，其中9,974例確診，分別為1,143例境外移入，8,778例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另24例移除為空號。確診個案中166例死亡。
 

▲北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中及彰化隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
▲北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中及彰化隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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