影／高雄港碼頭遭撞起重機倒塌　高市府到場了解

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臺灣港務公司高雄港務分公司則表示，東方德班輪（OOCL DURBAN）總噸86,679，總長316公尺，為東方海外公司所屬貨櫃船，該船今日11時21分空船未裝載貨物由高雄港第2港口進港，原訂靠泊高雄港66號碼頭，惟該船航經70號碼頭時，碰撞停泊於70號碼頭之「永眀輪（總噸32,720）」船艏輕微受損，及岸上的橋式起重機之其中1座GC8橋式起重機，GC8橋式起重機倒塌後碰撞鄰座1台GC6起重機嚴重受損，合計1座倒塌，1座嚴重損壞未倒塌，並有30至50個貨櫃損壞，遭撞損的貨櫃起重機1部約新台幣3億元，2台約6億元（都是20 ROWS），確切損壞金額尚待詳細清查。
據悉，現場起重機受到撞擊向一旁堆放的貨櫃倒下，貨櫃不斷滾落，現場的工人見狀嚇得向外奔逃；阮綜合醫院指出，有1名受傷的58歲張姓工人有同事陪同，由加工區的救護車送到急診，男子左前臂割傷、四肢擦傷但活動自如，意識清楚，但胸口有點不舒服，將抽血、照X光確定有無內傷情形。
高雄市政府則表示，高雄市長陳其邁在第一時間掌握訊息後，即指派副市長林欽榮、副秘書長郭添貴偕同勞工局、海洋局、工務局前往現場進行救援並協助相關工作，消防局也由副大隊長陳俊宏率小港、成功、前鎮、鳳山分隊及特搜中隊共10車20人前往支援搶救，目前GC8橋式起重機駕駛1人受傷已救出送往醫院；副市長林欽榮表示，OOCL輪船直接撞到起重機，造成1人受傷，GC6橋式起重機上保養維護人員2人受困，中午12點45分左右消防隊也在約60公尺高的吊車上將受困的2人救出，經過現場消防救護人員檢驗，身體無礙、不需送醫。
高雄港務分公司說，目前70號碼頭橋式起重機倒塌現場已拉起封鎖線，造成事故之「東方德班」輪於中午12時靠泊66號碼頭，等候相關單位調查，70號碼頭目前暫停裝卸作業，高雄港務分公司將適時協調港內其他貨櫃場調配裝卸，以避免影響船席使用及進出口貨櫃運輸。