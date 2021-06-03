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超可惡！確診者對醫護施暴、吐痰　陳時中不忍了

▲雙和醫院有確診者因情緒不穩持刀砍傷護理師，之後脫序行為不斷，持續對醫護吐痰，指揮官陳時中今（3）日表示，會移往其他戒護病房。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲雙和醫院有確診者因情緒不穩持刀砍傷護理師，之後脫序行為不斷，持續對醫護吐痰，指揮官陳時中今（3）日表示，會移往其他戒護病房。（示意圖／翻攝Pixabay）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-03 14:39:06｜2021-06-03 15:34:15

國內本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心，今（3）日召開記者會說明疫情，指揮官陳時中公布國內新增364例本土確診個案，以及校正回歸219例個案，並且新增17人死亡。

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新北市一名60多歲的洪姓男子，日前因為確診新冠肺炎住進雙和醫院，但因為情緒不穩持刀砍傷3名醫院護理師，根據醫護人員透露，個案情緒非常不穩定，砍傷醫護後還是持續對醫護吐痰，脫序行為不斷，對此陳時中回應，相對個案情況不穩定，目前也跟地檢署協商好了，要移往其他戒護病房，就不是在雙和醫院了。

針對醫院端的安全維護，副指揮官陳宗彥也表示，目前有規定警方接受報案要立即調派警力，會加強醫院端巡邏密度，會有不定時守望，確保醫院安全，也要求他們要及時前往醫院，做蒐證跟查處。

指揮中心統計，截至目前國內累計578,935例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含556,055例排除)，其中9,974例確診，分別為1,143例境外移入，8,778例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另24例移除為空號。確診個案中166例死亡。

▲北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中及彰化隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
▲北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中及彰化隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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