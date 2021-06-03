陳時中：升四級言之過早 看不出苗栗群聚跟台北的關係
國內本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心，今（3）日召開記者會說明疫情，指揮官陳時中公布國內新增364例本土確診個案，以及校正回歸219例個案，並且新增17人死亡。
記者劉雅文/台北報導
2021-06-03 14:54:39｜2021-06-03 15:28:12
不僅校正回歸個案激增到200多例，苗栗京元電子廠區爆發群聚感染，也引發個界關注，對此有媒體追問，是否考慮全國升四級，封堵苗栗等地區的疫情延燒，指揮官陳時中也表示，現在升四級言之過早。
陳時中強調，升三級警戒，每一步都會影響經濟活動，要做一些拿捏，也會跟專家做討論，至於苗栗工廠群聚裡面，陳時中強調，目前看不出來跟台北有直接關係，過去苗栗陸陸續續就有案子，只是這波可能影響比較大。
至於國內疫苗進度，陳時中坦言，指揮中心不管是徵購還是談判都持續進行，不放棄任何機會，但現實上有很多困難，陳強調，指揮中心都是跟原廠來談，供貨也積極聯繫，但是還是很不穩定的，六月底供貨兩百萬是我們的期待值，我們目前還是維持這樣的打算。
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