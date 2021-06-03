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陳時中：升四級言之過早　看不出苗栗群聚跟台北的關係

▲陸軍33化兵群化學兵，前往龍山寺站消毒。(圖／北市衛生局提供)
▲陸軍33化兵群化學兵，前往龍山寺站消毒。(圖／北市衛生局提供)

記者劉雅文/台北報導

2021-06-03 14:54:39｜2021-06-03 15:28:12

國內本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心，今（3）日召開記者會說明疫情，指揮官陳時中公布國內新增364例本土確診個案，以及校正回歸219例個案，並且新增17人死亡。

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不僅校正回歸個案激增到200多例，苗栗京元電子廠區爆發群聚感染，也引發個界關注，對此有媒體追問，是否考慮全國升四級，封堵苗栗等地區的疫情延燒，指揮官陳時中也表示，現在升四級言之過早。

陳時中強調，升三級警戒，每一步都會影響經濟活動，要做一些拿捏，也會跟專家做討論，至於苗栗工廠群聚裡面，陳時中強調，目前看不出來跟台北有直接關係，過去苗栗陸陸續續就有案子，只是這波可能影響比較大。

至於國內疫苗進度，陳時中坦言，指揮中心不管是徵購還是談判都持續進行，不放棄任何機會，但現實上有很多困難，陳強調，指揮中心都是跟原廠來談，供貨也積極聯繫，但是還是很不穩定的，六月底供貨兩百萬是我們的期待值，我們目前還是維持這樣的打算。

▲北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中及彰化隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
▲北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中及彰化隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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