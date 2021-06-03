有哪些藥廠僅跟政府談？陳時中：AZ、輝瑞BNT都同樣態度

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對此，陳時中指出，指揮中心需要原廠授權書，就是要保證原廠能夠供貨，主要是現在市場上有很多「奇奇怪怪的現象」，所以需要確認正確的貨源；目前就指揮中心所收到的信函，不管是AZ、嬌生、Novavax或是輝瑞BNT藥廠，都是很清楚地保持同樣態度。
另外，日方稱會提供3千萬劑疫苗給COVAX與台灣，那過去指揮中心曾訂下6月底前要進口200萬劑疫苗，是否會超過目標？
陳時中坦言，指揮中心不管是徵購還是談判都持續進行，不放棄任何機會，但現實上有很多困難；指揮中心洽詢疫苗都是跟原廠來談，對於供貨也積極聯繫，但還是很不穩定，6月底供貨2百萬是期待值，指揮中心目前還是維持同樣的打算。
另外，有重症家屬反應，近期難以取得COVID-19有效的藥物之一的瑞德西韋。對此，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，瑞德西韋原先取得困難，但逐漸越來越來容易取得；原本的醫療模式是由網區指揮官同意才得以使用，此模式運作很久後，近期隨著確診個案逐漸增多，現在也開放讓防疫醫師認可就能使用。
張上淳指出，瑞德西韋過去都儲存在CDC，經由中央同意後，院方就可派人來領用，但這樣的程序有些麻煩，所以目前已同意院方將部分藥物存在醫院，由院方自己把關。
張上淳說，瑞德西韋原本專家小組的建議用藥期間是5至10天，但很多證據證明，使用5日與10日的效果相同，所以目前是使用5日；此外，使用時機也有調整，在病患罹病後期，所受到的傷害大多不是因病毒而引起，因此使用呼吸器、葉克膜的病患，現在建議不需使用瑞德西韋，應該在早期還使用氧氣罩的時候就要用藥，同時透過其他抗體藥物、類固存的幫忙，可對病患降低死亡率有很大幫助。
指揮中心疫情監測組組長周志浩則表示，目前國內瑞德西韋共約1萬多劑，這週末後還會進約8千多劑，國內供貨無虞，後續也會繼續進貨。
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