旅客PCR陽性還登機飛廈門 指揮中心：將處分航空公司
立榮航空公司今（3）日傳出，有一位確診者竟能夠登機，從松山飛往廈門後才被發現檢驗陽性。對此，中央流行疫情指揮中心今回應，確診者曾經採檢為陰性，但為了出國自費採檢後，在陽性結果出爐的當天上午登機。
記者賴志昶／台北報導
2021-06-03 15:03:28｜2021-06-03 16:17:02
指揮中心副指揮官陳宗彥表示，松山機場那位確診者一開始是在萬華專案中有篩檢，當時為陰性，後來由於要出國，有再次自費篩檢，但在篩檢結果出爐的同一天上午前往機場登機。
陳宗彥指出，這事件航空公司也有說明，櫃台僅檢視健康聲明書，而那位確診者是勾選「無症狀」，當時地勤人員也未完整檢視資料；在各國航空管理上，目的國都會要求檢驗證明；此事件中，櫃台人員沒有檢視完全，才讓確診者登機，對此民航局將會處分航空公司。
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