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旅客PCR陽性還登機飛廈門　指揮中心：將處分航空公司

▲立榮航空今（3）日傳出，有旅客PCR檢驗為陽性，還能搭機前往中國大陸。（圖／立榮航空）
▲立榮航空今（3）日傳出，有旅客PCR檢驗為陽性，還能搭機前往中國大陸。（圖／立榮航空）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-03 15:03:28｜2021-06-03 16:17:02

立榮航空公司今（3）日傳出，有一位確診者竟能夠登機，從松山飛往廈門後才被發現檢驗陽性。對此，中央流行疫情指揮中心今回應，確診者曾經採檢為陰性，但為了出國自費採檢後，在陽性結果出爐的當天上午登機。

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指揮中心副指揮官陳宗彥表示，松山機場那位確診者一開始是在萬華專案中有篩檢，當時為陰性，後來由於要出國，有再次自費篩檢，但在篩檢結果出爐的同一天上午前往機場登機。

陳宗彥指出，這事件航空公司也有說明，櫃台僅檢視健康聲明書，而那位確診者是勾選「無症狀」，當時地勤人員也未完整檢視資料；在各國航空管理上，目的國都會要求檢驗證明；此事件中，櫃台人員沒有檢視完全，才讓確診者登機，對此民航局將會處分航空公司。

▲北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中及彰化隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
▲北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中及彰化隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
 

▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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