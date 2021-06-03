民間自購疫苗文件難齊全 陳時中解釋：國際上幾乎買不到
針對民間團體或器也有意願購買疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（3）表示，目前僅有鴻海此案的文件比較齊全，大家雖然都很熱心，但事實上國際上幾乎是買不到疫苗。
記者賴志昶／台北報導
2021-06-03 14:34:40｜2021-06-03 16:15:53
陳時中說，現在有比較正式提出申請購買疫苗的團體或企業，大概就只有鴻海這個案件，他們也比較積極，相關文件比較齊全，「其他單位相對就…可能有想像中的可能性」，例如前2日有人說可以買到嬌生疫苗，但其實指揮中心與嬌生很久以前就開始接洽，他們很清楚說，只跟中央政府或跨國組織談判。
「大家雖然都很熱心，但事實上是買不到（疫苗），我幾乎敢這樣子講。」陳時中表示，當然他也不完全否認，有人確實買得到，所以有設立這樣的窗口；至於為什麼要有原廠授權書，就是要原廠開出證明可以供貨，如此才能與原廠確認，這才能讓大家不要走冤旺路；況且現在掮客也很多，許多國際大廠也強調，如果有其他來來兜售疫苗，也要向原廠報告。
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