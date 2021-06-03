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民間自購疫苗文件難齊全　陳時中解釋：國際上幾乎買不到

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（3）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（3）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-03 14:34:40｜2021-06-03 16:15:53

針對民間團體或器也有意願購買疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（3）表示，目前僅有鴻海此案的文件比較齊全，大家雖然都很熱心，但事實上國際上幾乎是買不到疫苗。

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陳時中說，現在有比較正式提出申請購買疫苗的團體或企業，大概就只有鴻海這個案件，他們也比較積極，相關文件比較齊全，「其他單位相對就…可能有想像中的可能性」，例如前2日有人說可以買到嬌生疫苗，但其實指揮中心與嬌生很久以前就開始接洽，他們很清楚說，只跟中央政府或跨國組織談判。

「大家雖然都很熱心，但事實上是買不到（疫苗），我幾乎敢這樣子講。」陳時中表示，當然他也不完全否認，有人確實買得到，所以有設立這樣的窗口；至於為什麼要有原廠授權書，就是要原廠開出證明可以供貨，如此才能與原廠確認，這才能讓大家不要走冤旺路；況且現在掮客也很多，許多國際大廠也強調，如果有其他來來兜售疫苗，也要向原廠報告。

▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
 

▲北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中及彰化隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
▲北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中及彰化隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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