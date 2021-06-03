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不怕中國戰狼！日本送台灣AZ疫苗　盼扳回國際地位

▲日本首相菅義偉計畫提供3千萬劑疫苗給COVAX以及台灣。（圖／翻攝自日本宮內廳官網）
▲日本首相菅義偉計畫提供3千萬劑疫苗給COVAX以及台灣。（圖／翻攝自日本宮內廳官網）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-06-03 13:15:36｜2021-06-03 13:16:33

日本首相菅義偉2日時宣布將會提供3千萬劑疫苗給新冠疫苗全球取得機制（COVAX）以及台灣。日本媒體分析認為，這不僅是要進行人道救援，更要透過這場「疫苗外交」防堵中國，並且扳回國際地位。

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綜合日媒報導，日本首相菅義偉在2日參加COVAX疫高峰視訊會議時，表示要將日本確保的3千萬劑疫苗，提供給COVAX以及台灣。雖然目前沒有公佈明確的數量，但有消息指出，台灣當局期盼日本政府能於6月中旬後提供AZ疫苗，雙方正在為此進行協商。不僅如此，日本也加碼捐出8億美元(約新台幣222億元)給COVAX，累計已經捐出了10億美元（約台幣276億美元），僅次於美國25億元（約台幣691億美元）。

日本《ANN》以及《每日新聞》報導分析指出，日本政府這項決定，已經不單單是人道救援的觀點，而是日本決心要對抗中國，因為中國正透過疫苗進行「大外宣」，藉此拓展世界勢力。日本要透過這次的「疫苗外交」展開反攻，從戰略上在每個層面防堵中國，並且將日本的國際地位扳回一成。

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫，在3日早上接受網路電台節目《蔻蔻早餐》專訪，指出日本國內超過9成民眾一致支持提供台灣疫苗，就連政界也都一面倒支持，其中包括親中派議員，目前也無人反對。矢板明夫表示，就連親中派議員也深刻清楚，若太過於親近中國，其實選民是不太會買單的，因此也不反對此項決議。

先前《產經新聞》也在專欄中指出，台灣與日本是「患難見真情」的鄰居，過去雙方在面臨急難時皆會即時伸出援手，而今是「報恩的良機」，期盼日本政府能儘速且捐較多疫苗給台灣。

▲日本媒體引述消息人士，證實日本政府正在考慮及研擬提供部分AZ疫苗給台灣一事。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本政府目前正在研擬6月中下旬提供AZ疫苗給台灣。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
 

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