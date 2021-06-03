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影／日本擬贈AZ疫苗　蘇貞昌：看清誰才是朋友

▲日媒報導，台灣目前疫情急遽擴大，正為取得疫苗陷入苦戰。台灣曾幫助過日本，現在是報恩良機，日本應儘速提供多一點疫苗給台灣。圖為日本首相菅義偉。（圖／美聯社／達志影像）
▲日媒報導，台灣目前疫情急遽擴大，正為取得疫苗陷入苦戰。台灣曾幫助過日本，現在是報恩良機，日本應儘速提供多一點疫苗給台灣。圖為日本首相菅義偉。（圖／美聯社／達志影像）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-03 13:34:23｜2021-06-03 20:04:21

日本外務大臣茂木敏充日前表示，正在研擬將超出日本接種對象數量的新冠肺炎疫苗提供給台灣。日本媒體報導，最快6月下旬能提供台灣AZ疫苗。行政院長蘇貞昌今（3）日表示，相較於有些國家干擾台灣獲得疫苗，日本擬贈AZ疫苗讓大家看清誰才是朋友。

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行政院院會今（3）日拍板再擴大紓困4.0補助範圍，會後記者會中媒體詢問日本擬捐贈3000萬劑疫苗、中國可能打壓一事，蘇貞昌表示，因為變種病毒肆虐，全球疫情緊急，世界各國與台灣都在搶疫苗，有任何國家願意提供疫苗，我們都非常感謝，有些國家硬要阻擾，我們就看清誰是朋友、誰不是朋友。

蘇貞昌表示，這段時間日本相關首長的態度讓人感到溫暖，期待台灣需要的疫苗能入境，會對任何提供疫苗的國家深深的感謝與溫暖，我們熱切期盼。

 

▲行政院院會今（3）日通過紓困4.0預算，補助項目一次看。
▲行政院院會今（3）日通過紓困4.0預算，補助項目一次看。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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