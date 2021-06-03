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台大醫爆又有醫護染疫！張上淳透露：還是個位數

▲國內本土疫情嚴峻，不少醫院都出現院內感染。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲國內本土疫情嚴峻，不少醫院都出現院內感染。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-03 15:25:02｜2021-06-03 15:36:13

國內本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心，今（3）日召開記者會說明疫情，指揮官陳時中公布國內新增364例本土確診個案，以及校正回歸219例個案，並且新增17人死亡。

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針對近日頻傳有醫院內的醫護確診，台大醫院也被傳出又有醫護染疫，對此指揮中心專家小組召集人張上淳今天表示，雙北所有醫院幾乎都在做住院病人全院篩檢，甚至陪病人員都要篩檢，因為社區內有相當程度的流行，可能會帶入環境，醫院相關高危單位同仁，也是5到7天篩檢一次。

張上淳坦言，確實有很多醫護有篩到陽性，有時候不容易判斷，已經是那個單位群聚，還是個別從社區帶入，目前許多醫院都不容易判定；另外，張上淳也提到，台大醫院有篩到護理同仁陽性個案，確切數字沒資料，但還是個位數。

張上淳也解釋，現在很多醫院都有類似狀況，甚至有醫師陽性確診，但他相信，很多都是社區環境得到，少部分才是院內得到。

▲北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中及彰化隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
▲北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中及彰化隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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