台大醫爆又有醫護染疫！張上淳透露：還是個位數

國內本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心，今（3）日召開記者會說明疫情，指揮官陳時中公布國內新增364例本土確診個案，以及校正回歸219例個案，並且新增17人死亡。
記者劉雅文/台北報導
2021-06-03 15:25:02｜2021-06-03 15:36:13
針對近日頻傳有醫院內的醫護確診，台大醫院也被傳出又有醫護染疫，對此指揮中心專家小組召集人張上淳今天表示，雙北所有醫院幾乎都在做住院病人全院篩檢，甚至陪病人員都要篩檢，因為社區內有相當程度的流行，可能會帶入環境，醫院相關高危單位同仁，也是5到7天篩檢一次。
張上淳坦言，確實有很多醫護有篩到陽性，有時候不容易判斷，已經是那個單位群聚，還是個別從社區帶入，目前許多醫院都不容易判定；另外，張上淳也提到，台大醫院有篩到護理同仁陽性個案，確切數字沒資料，但還是個位數。
張上淳也解釋，現在很多醫院都有類似狀況，甚至有醫師陽性確診，但他相信，很多都是社區環境得到，少部分才是院內得到。
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