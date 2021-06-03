藝文紓困金3萬直接入帳！自然人、事業7日0時起開放申請
行政院今（3）日公布紓困4.0方案，加碼預算補助，在文化部「藝文紓困4.0」部分，獲特別預算45.49億元補助，將自5月11日起因受疫情影響產生營運困難的個人及事業，先前曾獲藝文紓困1.0及2.0補助的自然人，3萬元將於明日直接入帳，至於現階段申請者，則採「線上申請、簡化程序、先到先審」方式，加快核定撥款速度。
記者林莞茜／綜合報導
2021-06-03 13:22:12｜2021-06-03 15:05:44
文化部將透過特別預算45.49億元，辦理藝文紓困補助、紓困貸款利息及補貼、場館租金減免或規費補貼等方案。補助分為對自然人及事業的補助，我國國籍的自營或無固定雇主的藝文工作者，因受疫情衝擊而導致承攬契約或工作約定受影響，無論有無參加勞保等社會保險，皆可提出申請，補助基準參考勞動部自營作業者方案，每人補助3萬元。申請者若有其他已投入之製作或相關費用，則可以再酌增經費，合計補助以6萬元為上限。
文化部表示，為簡化申請及加快撥款程序，曾獲藝文紓困1.0及2.0補助的自然人，以主動審查方式，扣除經勾稽重複領取其他部會補助，以及已在企業、機關或機構投保或領有公保退休金者等，於6月4日將補助款3萬元採直接撥款方式入帳。至於未曾獲補助或要申請製作費項目者，則另依須知規定進行申請。
事業部分，區分為「各類型藝文事業」、「營業額減少達50%之事業」及「受中央政府命令停業，且給付其員工未達基本工資之事業」3種補助，符合於我國設立登記或立案之法人、非法人團體或負責人具我國國籍之商號（個人工作室），可依受疫情影響情形申請，但三種補助只能擇一申請。
文化部指出，「藝文紓困4.0」補助預計於6月7日公告受理，自然人申請日期至110年7月12日止、事業申請則至8月31日止，申請方式採線上及郵寄兩種方式。為防疫及節省申請與作業時間，建議優先採線上申請方式，文化部也將採先到先審方式，加快各項審查及核定撥款作業。
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