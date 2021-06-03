衛福部紓困4.0拍板！家庭防疫補貼現領1萬

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第二點擴大急難紓困：針對受疫情影響工作收入之民眾，其未加入軍、公、教、勞、農保且未領有其他政府機關紓困補貼，而家戶月平均收入未逾每人每月最低生活費2倍者，給予1萬元至3萬元補助，預計47.5萬人受益，截止申請日期至6月30日為止。
第三點未滿2歲孩童家庭防疫補貼：只要在第三級疫情警戒期全面解除前出生，並完成出生或初設戶籍登記的孩童皆可領取一次性補貼1萬元，預計逾37萬名孩童受惠。發放有三種方式：(1)5月份已領有育兒津貼或托育補助之孩童，由政府於6月15日直接撥入申領帳戶；(2)其他未領有育兒津貼或托育補助者，自6月15日起，家長或監護人可憑兒童健保卡號至網路（10000.gov.tw）登入匯款帳號供政府撥款，或至ATM領取現金；(3)無法透過網路登錄或ATM領取的家長，則等疫情趨緩後，以臨櫃方式領取。
第四點、照顧服務單位紓困補貼：因應第三級防疫警戒，長照及身障日間照顧、家庭托顧、托嬰中心等照顧單位配合陸續停業，衛福部將按下列計算方式，提供110年5月至7月一次性補貼： (一)服務收入減少達50%者，按僱用員工數每人4萬元計算，給予營運補貼。(二)經中央政府命令停業者且其給付薪資未達基本工資，按僱用員工數每人1萬元計算，給予單位停業補貼；另為保障員工薪資，除給予每名員工薪資補貼3萬元外，另外由就業安定基金加發每名員工1萬元生活補貼，合計給予員工4萬元，由事業單位一併具領轉發。(三)對於居家保母、家庭托顧員，經中央政府命令停業或服務收入減少達50%者，提供每人3萬元補貼。
第五點住宿式機構及社福事業單位紓困：仍舊持續辦理相關補貼。除了上述補貼外，照顧服務單位、住宿式機構及社福事業單位，還可申請員工薪資或短期週轉金的貸款利息補貼。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。