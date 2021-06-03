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20歲男星遭爆輕生亡　好友揭「悲慘內幕」

▲利爾萊德過世，得年20歲。（圖／翻攝Lil Loaded IG）
▲利爾萊德過世，得年20歲。（圖／翻攝Lil Loaded IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-03 20:20:00

20歲的美國饒舌歌手利爾萊德（Lil Loaded）在2018年出道，並以歌曲《6locc 6a6y》打開知名度，日前才剛於YouTube發布新作品，沒想到卻傳出他已經於5月31日自殺身亡的噩耗。

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利爾萊德本名為Dashawn Robertson，據外媒報導，利爾萊德被爆出輕生身亡的消息，而他的律師現身接受採訪時，僅證實利爾萊德已經過世，並以「非常悲慘」來形容利爾萊德的死，而法醫尚未公布死因。據悉，利爾萊德生前曾發文提到：「親愛的，請原諒我的缺點，與我一直未能讓你覺得驕傲的時刻」、「我請求透過我的錯誤進入到你的王國」、「我知道你愛你的子民，我已經準備好全心全意的加入你」等，充滿低潮的字句。

▲利爾萊德驚傳輕生身亡。（圖／翻攝Lil
▲▼利爾萊德驚傳輕生身亡。（圖／翻攝Lil Loaded IG）
▲利爾萊德驚傳輕生身亡。（圖／翻攝Lil
利爾萊德的死訊傳出後，好友Cyraq認為，利爾萊德會選擇自殺，是因為發現女友與另外一名男歌手有不尋常的往來，陷入複雜三角關係的利爾萊德非常崩潰，才會想不開走上絕路。

此外，讓利爾萊德走紅的歌曲《6locc 6a6y》，剛被認證為金唱片，在上周他也才發布新歌《Hard Time》MV，如今突然傳來過世噩耗，讓粉絲震驚、難過不已。

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