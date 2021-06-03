不用血氧機！醫教1動作秒知「缺氧了沒」：這顏色快送醫

本土疫情持續延燒，國內也出現不少確診者因「快樂缺氧」（Happy Hypoxia）猝死，許多患者看似反應正常，但一量卻發現血氧濃度過低，引發民眾恐慌，也使藥局血氧機瞬間一掃而空，對此，醫師郭彥良就分享，其實只需要做1動作，「按壓指甲2秒」，就能看出血液循環好壞。





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「隱形缺氧致死」案例頻傳，不少確診者出現快樂缺氧現象，許多患者看似反應正常，但血氧卻早已低於正常範圍；而血氧快速下降，直到喪失意識才驚覺，但早已錯過治療良機，因此觀測「血氧濃度」顯得更加重要。一般正常人的血氧濃度約為95-100％，94％以下為供氧不足，低於90％就得儘速就醫治療，若低於80％，器官功能則面臨嚴重威脅。





對此，三軍總醫院醫師郭彥良就在臉書粉專「不來的郭醫師 《 Dr. Brad Kuo 》」以「不科學有時候最科學」為題發文，表示最近很多人搶買血氧偵測機，說是怕缺氧了不知道，會不知不覺的「快樂缺氧」然後死掉，也很多醫師在媒體上建議，「好像不買不行，偏偏又好像已經搶到缺貨，買不太到」。





▲醫師郭彥良分享，其實只需要觀測指甲顏色，就能快速判斷有無缺氧。（圖／翻攝自臉書粉專 不來的郭醫師 《 Dr. Brad Kuo 》）

粉紅

就肯定有90%以上

紫色

準備送醫了

郭彥良更加碼一個自測方式，「指甲把它壓下去，會暫時變白，如果2秒內恢復粉紅色，代表循環良好，如果放掉不會或很慢變紅，代表循環不好，就要注意了」，最後，他也在文末提醒，「如果你已經買了，相信你玩一兩次後就會丟在一旁，真的要用的時候也找不到，乾脆學會這個方法方便又實際，以上」。（編輯：郭佩蓉）



