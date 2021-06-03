日本疫苗助台「有迫切需要」　日外相：預計本月實施計畫

日本首相菅義偉宣布，將提供疫苗給新冠疫苗全球取得機制（COVAX）以及台灣，日本外務大臣茂木敏充更表示，援助台灣疫苗是「迫切需要」，預計在本月實施捐贈計畫。





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根據《共同社》報導，茂木敏充在3日的參議院外交防衛委員會中，根據提供新冠疫苗給台灣一事，表示「台灣的國產疫苗7月才能到位，所以現在捐助台灣疫苗乃迫切需要」，指出台灣近日爆發本土疫情、急需疫苗，因此日本政府將在本月執行疫苗捐贈計畫。





先前《每日新聞》報導指出，日本首相菅義偉在2日晚上的COVAX視訊高峰會中，表示「將會捐贈3千萬劑疫苗給COVACX以及台灣」，顯示出是要直接提供疫苗給台灣。也有日相官邸人士透露「台灣向日本表示希望能在6月中旬過後就提供AZ疫苗，為此正在進行協商。雖然可以透過COVAX機制提供疫苗給台灣，但日本傾向直接提供，目前也正朝著6月下旬供貨進行協商當中。





日媒分析指出，日本捐贈疫苗這項決定，不僅是要進行人道救援，更要透過這場「疫苗外交」防堵中國，並且扳回國際地位。









