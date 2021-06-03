時機敏感 大里獨居婦女莫名死亡 議員要求篩檢是否染疫
中市大里區傳出一位獨居婦女在租屋中死亡，適逢新冠病毒嚴重蔓延，附近居民擔心死者是否染疫，議論紛紛。市議員李天生今(3)日強調，目前為防疫非常時期，針對類似案件，衛生機關應該主動協助篩檢，確定是否染疫，避免造成人心惶惶。
記者柳榮俊/台中報導
2021-06-03 14:16:57
李天生表示，台北葉姓男子1日下午打電話向服務處求助，指出他62歲未婚的姐姐單獨在大里新生西路租屋居住，由於連續一星期都無法取得聯繫，擔心發生意外，希望服務處幫忙前往瞭解。服務處據報後，派員趕往當事人公寓租屋處敲門沒有回應，覺得不大對勁，上網尋找到房東太太電話，請她到場並協同報警處理，在強行進入後發現，該婦人已經在床上死亡多日，經連絡救護車送往殯儀館，相關死因將進一步解剖確定。
李天生指出，案件發生後，附近一帶住戶人心惶惶，居民迫切希望知道死者是否染疫，如果確定染疫，就應該立刻進行環境消毒，不過衛生機關接獲通報後，卻聲稱應該由檢方主導，等待有確實結果後才要處理，目前適逢COVID-19 嚴重蔓延，時機敏感，衛生機關處理態度消極，值得檢討。
李天生強調，曾經發生死亡後確診的案例，因此防疫期間發生類似案件，衛生機關應該主動派員協助篩檢死者是否染疫，並依規定進行後續處理，防範疫情蔓延，避免造成人心惶惶。
衛生局表示，對於大里傳出有獨居婦女不幸過世，已依刑事訴訟法規定循司法途徑相驗並依「嚴重特殊傳染性肺炎司法相驗案件因應流程」規定進行採檢，以加速釐清死因，同時也聯繫家屬提供司法調查必要協助；後續若判定屬確診個案，衛生局將依傳染病防治法規定，將遺體儘速火化，住處與周遭將全面清消，讓傳染風險降到最低。