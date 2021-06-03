酒精狂噴手！外送員曝「無奈心聲」　全場動容：令人尊敬

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原PO繼續講述當時情況，「為我送餐的是一位五六十歲的老伯伯，他戴著防護面罩、車上還裝著疑似是紫外線的燈。照在保溫箱的方向。打開保溫箱前，他面對我噴了五六下的酒精在雙手上、裡裡外外的噴灑了一遍，才把餐點拿出來」。
目睹此情況，也讓原PO忍不住開口關心「整天送餐都噴酒精很傷手吧」，老伯只無奈回應「沒辦法啦！如果疫情到了四級就沒辦法外送」。聽聞辛酸的回應，也讓原PO深刻反省「疫情讓人惶恐，當我們害怕到外頭買飯、不方便外出時，外送員卻是冒著風險在努力打拼生活，他們也是人生父母養、同樣害怕染疫，因此送餐過程更做足消毒防範工作。為所有忙碌中、生病中、工作中、追劇的人，解決我們無法外出的不便，不應該以有色眼光看待他們」。
不少網友看完文章後也留言，「這樣認真，令人尊敬」、「外送員和物流司機，都非常辛苦」、「生活不容易，尤其這當下，大家都不容易，互相加油撐過去」、「很暖心又捨不得，希望大家一起對抗下去」。（編輯：潘毅）
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