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酒精狂噴手！外送員曝「無奈心聲」　全場動容：令人尊敬

▲本土疫情持續升溫，三級警戒持續制6月14日，多數民眾減少外出，也讓外送平台使用量大增（示意圖，圖中人物與本文無關／NOWnews資料照片）
▲本土疫情持續升溫，三級警戒持續制6月14日，多數民眾減少外出，也讓外送平台使用量大增（示意圖，圖中人物與本文無關／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-06-03 14:36:09

本土疫情持續升溫，三級警戒持續制6月14日，多數民眾減少外出，也讓外送平台使用量大增。不過就有客人目睹外送員送餐時的舉動，忍不住分享上網，更引發眾多網友討論。

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原PO在臉書《爆怨2公社》上提到，因為疫情嚴峻的關係，原本對外送平台送餐不太安心，覺得就算是無接觸取餐，也有可能染疫，無奈當時時間太晚，只好點了外送，因為家門口不好放餐點她也在餐點到了後下樓取餐，「結果不自取還好，一自取真是好慚愧」。

原PO繼續講述當時情況，「為我送餐的是一位五六十歲的老伯伯，他戴著防護面罩、車上還裝著疑似是紫外線的燈。照在保溫箱的方向。打開保溫箱前，他面對我噴了五六下的酒精在雙手上、裡裡外外的噴灑了一遍，才把餐點拿出來」。

▲網友分享自己目睹外送員嚴謹的防疫措施，忍不住上網分享。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
▲網友分享自己目睹外送員嚴謹的防疫措施，忍不住上網分享。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
目睹此情況，也讓原PO忍不住開口關心「整天送餐都噴酒精很傷手吧」，老伯只無奈回應「沒辦法啦！如果疫情到了四級就沒辦法外送」。聽聞辛酸的回應，也讓原PO深刻反省「疫情讓人惶恐，當我們害怕到外頭買飯、不方便外出時，外送員卻是冒著風險在努力打拼生活，他們也是人生父母養、同樣害怕染疫，因此送餐過程更做足消毒防範工作。為所有忙碌中、生病中、工作中、追劇的人，解決我們無法外出的不便，不應該以有色眼光看待他們」。

不少網友看完文章後也留言，「這樣認真，令人尊敬」、「外送員和物流司機，都非常辛苦」、「生活不容易，尤其這當下，大家都不容易，互相加油撐過去」、「很暖心又捨不得，希望大家一起對抗下去」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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