蝦皮購物「618超狂年中慶」端午名粽下殺4折起

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▲蝦皮購物「618超狂年中慶」南門市場立家湖州粽，優惠價只要308元。（圖／資料照片）

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▲蝦皮購物「618超狂年中慶」6月6日中午12點限時瘋搶，APPLE Homepod mini，優惠價300元。（圖／資料照片）