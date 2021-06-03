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蝦皮購物「618超狂年中慶」端午名粽下殺4折起

▲蝦皮購物「618超狂年中慶」精選夯品1折起，「端午好粽」得獎名粽全面下殺4折起。（圖／資料照片）
▲蝦皮購物「618超狂年中慶」精選夯品1折起，「端午好粽」得獎名粽全面下殺4折起。（圖／資料照片）

生活中心／綜合報導

2021-06-03 16:00:00

端午連假倒數10天，蝦皮購物「618超狂年中慶」也迎來第一波高潮，精選秒殺夯品通通１折起，6/6凌晨0點再祭出限量９元的麥當勞中薯，豪氣請客10萬份！另外，蝦皮購物再加碼贈送每位用戶3張全站299元免運券，6/6凌晨0點到2點更發送限時限量的商城85折券，獻給所有消費者最狂優惠！此外，為應援消費者連假防疫慶端午，蝦皮購物更推出「端午好粽」得獎名粽全面下殺4折起，不管是口碑名店的九如商號潮州粽、還是超彭湃狀元油飯的端午限定瑤柱腿肉珍香粽5入，蝦皮購物通通都幫你準備好！

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另外，誰說連假宅在家只能發呆、打電動？無需外出、不用花錢也可以玩的蝦皮大樂透， 6/1已開出位在中和區的最新百萬獎金得主！蝦皮購物邀請所有宅家防疫的消費者，連假期間前往蝦皮大樂透活動頁，即刻登錄你心中的發財靈數，就有機會帶回上看100萬元的頭獎獎金！最好買又好玩的蝦皮購物「618超狂年中慶」，邀你一起Fun心體驗端午宅連假！

為了讓消費者居家防疫也能好好過端午，蝦皮購物網羅台灣各區名粽推出「端午好粽」全面下殺4折起，不管你是南部粽鐵粉、北部粽擁護者、或是甜心粽的頭號粉絲，都可以輕鬆購入你心中的名粽！正統南部口味的史家庄方便廚房，推出正宗南部粽 史家庄肉粽組合，10入特價只要500元。婆婆媽媽最愛的南門市場名店立家湖州粽5粒優惠價只要308元，就連超奢華的巨廚帝王鮑魚干貝粽，也下殺到平均單顆百元有找。喜歡甜粽的民眾則不能錯過紅北斗麻糬粽合冰粽6粒/包，1包6入的精緻冰粽破盤價199元。居家防疫的端午連假，蝦皮購物消費者用超殺的優惠品嚐得獎名粽！

▲蝦皮購物「618超狂年中慶」南門市場立家湖州粽，優惠價只要308元
▲蝦皮購物「618超狂年中慶」南門市場立家湖州粽，優惠價只要308元。（圖／資料照片）

另外，蝦皮購物「618超狂年中慶」也於6/4～6/8天天推出不同的主題活動，活動期間不但每日都有旗艦大牌5折瘋搶，更祭出夯品整點秒殺1折起的超殺優惠，6/4凌晨0點Oright 洗髮精1000ml下殺1折只要158元、6/6中午12點原價3000元的APPLE HomePod mini 下殺1折只要300元！6/6凌晨0點更加碼發送限量商城85折券，搭配Apple Macbook Air 13吋只要28,182元，限時6/6凌晨0點至2點使用，要搶要快！蝦皮購物邀你一起端午連假拿起手機，按照蝦皮購物首度大公開的必搶攻略設定鬧鐘，瘋搶超殺優惠品！

▲蝦皮購物「618超狂年中慶」6月6日中午12點限時瘋搶，APPLE
▲蝦皮購物「618超狂年中慶」6月6日中午12點限時瘋搶，APPLE Homepod mini，優惠價300元。（圖／資料照片）
▲蝦皮購物「618超狂年中慶」搭配使用限時限量85折商城券，MACBOOK優惠價只要28,182元
▲蝦皮購物「618超狂年中慶」搭配使用限時限量85折商城券，MACBOOK優惠價只要28,182元。（圖／資料照片）
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