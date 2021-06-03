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五月天瑪莎辣妻居家運動　曬完美身材秀川字腹肌

▲瑪莎（左圖）的老婆Vicky（右圖）趁著居家防疫期間運動，秀出驚人川字腹肌。（圖／翻攝瑪莎臉書、Vicky IG）
▲瑪莎（左圖）的老婆Vicky（右圖）趁著居家防疫期間運動，秀出驚人川字腹肌。（圖／翻攝瑪莎臉書、Vicky IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-03 15:09:10｜2021-06-03 15:22:25

台灣疫情升溫，疫情指揮中心呼籲民眾進行居家防疫，藝人們也都乖乖遵守。其中五月天瑪莎的老婆Vicky，在居家防疫期間，開始連續早起運動，還在社群媒體上辣曬好身材、秀出完美的川字腹肌。

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Vicky昨（2）日在IG曬出做皮拉提斯後的模樣，今（3）日則是改跳Zumba，她也曬出照片與大家分享成果，照片中她穿著運動內衣、運動短褲，對著鏡頭開心比「YA」，滿身大汗的她看起來很認真跳舞，露出的結實手臂線條及川字腹肌更是吸引目光。

▲Vicky趁著居家防疫期間運動，秀出驚人川字腹肌。（圖／翻攝Vicky
▲▼Vicky秀出驚人川字腹肌。（圖／翻攝Vicky IG）
▲Vicky趁著居家防疫期間運動，秀出驚人川字腹肌。（圖／翻攝Vicky
Vicky分別在限時動態寫道：「今天Zumba，一早就好嗨」、「我不知道自己可以維持運動多久，運動瘦身是好處，但我更想知道自己可以多自律。可能明天就放棄，我不知道，但我想努力看看。」此外，Vicky也透露自己會喝黃瓜檸檬水，幫助廢棄物質排出體外。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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