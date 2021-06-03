8大行業也能申請！員工薪資補貼每人4萬　6／7起線上申辦

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由於這是第一全面防疫升至三級警戒，陳正祺說，去年針對商業服務業紓困只辦了一季就停辦，但這次疫情受衝擊最直接、也最大的就是內需商業型服務業，因此這次也是經濟部紓困的重點、也是新的部分。
至於國際貿易及會展服務業，陳正祺指出因國門封鎖，加上國際間也無法自由移動，對會展產業的紓困從去年辦到現在，這一季也會再辦，而製造業因受國際景氣衝擊，這一季也會繼續辦，只是因台灣經濟及製造業出口等都有明顯復甦，因此辦到今年的這一季。
至於這次紓困重點商業服務業的紓困與去年不同，陳正祺解釋去年是以員工薪資4成計算，這次為加快撥付補貼，在考量企業規模之下，以員工數定額計算，給予一次性補貼，只要有稅籍登記，今年5至7月任1月營收減少5成以上，依企業員工數每人4萬元一次性補貼，但接受補助企業，除配合國家防疫政策除外，不能解散或自行歇業，離職員數依企業規模大小有限制。陳正祺強調，企業不要倒。員工就有希望，國家經濟就有希望。
對於8大行業、美髮及休閒娛樂業因政府下令疫情期間不得營業者，補貼企業停業全職員工數每人1萬元，補貼員工薪資一次性薪資補貼3萬元，這3萬元企業必須發給員工，另由就安基金加發生發補貼1萬元。
至於如何申請？陳正祺說明，為避免群聚，一律採線上申請，自6月7日至8月31日止，申請文件也大幅簡化，只要準備申請書、營業額衰退5成證明文件及日事業存摺影本，完成申請最快1、2日就會撥款付到帳戶中，若有疑問除可撥打1988專線之外，也可電洽（02）77523522。
除了商業服務業之外，經濟部針對會展產業、貿易服務業、製造及技術服務業也延續舊的紓困方案，即有稅籍登記、今年4-6月任1月或同期營收減5成以上， 薪資補助方面，員工薪資補4成、最多3個月，每月上限2萬元， 新申請案還有一次性營運金補貼，以全職員工數每人1萬元計算，同樣接受補貼的企業，除配合國家防疫政策除外，不能解散或自行歇業，不裁員不減薪或減班休息。
由於所有補助申請都必須擁有稅籍登記，陳正祺說，像是沒有稅籍登記的自營工作者，可向勞動部申請補助，而急難救助需求者，則可向衛福部申請補助。
針對企業營運資金貸款部分，措施與去年相同，有舊貸展延、營運資金貸款及受影響事業貸款這3部分，其中舊貸展延維持舊貸額度，利息補貼最高0.81%，期限1年，每家上限22萬元；受影響中小企業貸款，最高可貸1.5億元、非中小企業最高可貸5億元，補貼利率最高0.845%，期限1年，每家上限22萬元，；營運資金貸款最高600萬元，最高利息補貼1.845%，期限6個月，每家上限5.5萬元。
此外，今年5、6月的電費與5月水費可緩繳，陳正祺表示，電費部分，每月收費的工商用戶繳費期限由16天調整為1個月，隔月收費的用戶如一般家庭等，繳費期限由1個月調整為2個月，而水費方面也延繳1個月，原訂5月21日繳納的水費，可延至6月21日。
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