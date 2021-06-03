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「厲陰宅」原屋轉賣仍傳怪事　屋主女兒聲稱看見鬼影

▲2013年上映的恐怖電影厲陰宅，其位於美國羅德島州的原型屋至今仍存在，並已數度易手。（圖／翻攝自紐約郵報）
▲2013年上映的恐怖電影厲陰宅，其位於美國羅德島州的原型屋至今仍存在，並已數度易手。（圖／翻攝自紐約郵報）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-06-03 15:13:27

由馬來西亞華裔導演溫子仁執導的恐怖片「厲陰宅」，堪稱近年靈異影片的經典之作，改編自1971年住在美國羅德島州哈里斯維爾(Harrisville)佩倫一家的真實事件。而現實中這棟房子已數度易手，現任屋主聲稱，至今仍能在屋子裡看見鬼影，讓這座恐怖宅邸更添神秘色彩。

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根據《紐約郵報》報導，一名叫麥迪森‧海因岑(Madison Heinzen)的網友，她的父母於2019年買下這棟鬼屋，但麥迪森聲稱，自從搬進去之後，已經歷多次靈異事件，有時甚至能親眼看見鬼魂的存在。

麥迪森將自己於房子裡的時光、經歷，拍成一段段短片上傳到抖音(Tik Tok)，吸引大批網友前去「朝聖」。在其中一支短片中麥迪森聲稱，去年某一天，她在家裡獨自吃晚餐，眼角餘光瞥見一個戴面紗、穿裙子的人向她跑來，但隨即在空氣中消失：「過程雖只有短短3秒，但我真覺得難以置信，不知道該怎麼辦。」

當麥迪森告訴父母她所看到的事情後，得到的回應是，家裡其他人也曾目睹這個神祕的女人。

報導提到，麥迪森的父母，科里(Corey)和珍妮佛(Jennifer)都是超自然現象的探究者，他們在前年以439000美元的價格，買下了這棟房子，科里聲稱，他從搬進去的第一天就目睹了門自動打開、聽見不明腳步聲和敲門聲等現象。

 

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