陳時中稱「年輕人防疫鬆懈」！鄉民秒揪關鍵：邏輯怪怪的

國內本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心，今（3）日召宣布新增364本土個案和219例校正回歸，確診個案中則新增17例死亡，同時也公布數據指出年輕人的染疫比例有增加趨勢，特別呼籲20至39歲的民眾群聚減到最低，不過這也讓不少鄉民跳腳，更揪出關鍵指出依照數據和時間點來看似乎「怪怪的」，更掀起一波「年輕人道歉潮」。

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指揮官陳時中今日召開記者會說明疫情，除了提及校正回歸比例仍偏多外，也提到按照趨勢來看年輕人染疫的比例也有增加。陳時中表示，從今年爆發第一波疫情5月10日觀察下來，20至39歲的民眾染疫比例有34.3%，而5月11日到6月25日之間，20至39歲的年輕人染疫比例由三分之一減緩至19.9％，有往下降的趨勢，60歲以上則大幅增加。

▲指揮中心公布近日確診趨勢。（圖／指揮中心提供）

陳時中接著提到，今天的資料又看到年輕人升到25.2%，指出「年輕人可能有點防疫鬆懈」，接著更表示或許是因為前兩天疫情較為平穩，所以移動、群聚的比較多，同時也提醒並非染疫數量少就不會染疫，呼籲還是要做到群聚減到最低、戴口罩常洗手將個人防衛做到最好。

對此，PTT上也傳出許多不滿聲浪，無奈表示自己就是這群20至39歲的年輕人，有網友就好奇提問「PCR篩檢不是要好幾天嗎？因為這兩天看到數字下降，所以年輕人開始群聚？如果是這兩天鬆懈應該要下禮拜才會出來吧」、「鬆懈頂多禮拜一禮拜二，這兩天的確診案例還必須要回推兩天（每次統計到前一晚六點而已），這樣跟鬆懈有太大關係嗎？」。

▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）

此外，不少網友也紛紛在文章底下無奈留言「道歉」，「對不起啦！我還在上班」、「對不起，公司不讓我請假」、「紓困沒份還被怪鬆懈，哭哭」、「對不起啦，自從三級後我每天待在家召喚峽谷，只能跟女友視訊不能出門，連畢典都變遠距」、「上班的主力嗚嗚嗚」、「這邏輯怪怪的」、「對不起啦不能不工作」。（編輯：楊智傑）