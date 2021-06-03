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搶機票赴美打疫苗　議員：返國恐成防疫破口

▲議員陳文政建議，中央加強未來入境個離管制，延長居家隔離時間。(圖／陳文政服務處提供2021.6.3)
▲議員陳文政建議，中央加強未來入境個離管制，延長居家隔離時間。(圖／陳文政服務處提供2021.6.3)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-03 15:29:17

台灣新冠疫情爆發後，許多經濟能力許可的民眾，紛紛搶購機票赴美接種疫苗。台中市議員陳文政今(3)日憂心表示，疫苗雖然能大幅降低感染率與重症率，但已經有許多案例顯示，仍有染疫、帶原的風險，他建議，中央加強未來入境個離管制，延長居家隔離時間。

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陳文政表示，由於國內疫苗進展牛步，許多經濟能力較佳的民眾，開始搶購機票，赴美接種免費的疫苗。不只是我國有這種現象，馬來西亞、越南近日也因疫情加劇，疫苗供應吃緊，許多富人也都搶機票赴美接種。他也聽聞國內有一些孝順的子女，為了怕家中長輩染疫，僅把同住的長輩送去美國接種。

陳文政說，已經有許多案例與專家證實，接種疫苗不代表「完全免疫」，最主要的效果仍是降低感染率與重症率。這也代表，完成接種疫苗者，仍有染疫、帶原的風險。美國全國6月1日確診數仍超過2萬人，加上世界各疫區湧入的接種潮，「美國並不是一個安全的區域」。

他指出，國內的醫療系統已瀕臨崩潰，就連台中的醫療系統也開始支援雙北。面對接下來可能出現的接種返國潮，建議中央加強未來的入境個離管制，延長居家隔離時間。家中一人返國全戶隔離，不讓病毒有機可乘。

台中市衛生局表示，此案涉及全國性政策，議員所提建議將提供給中央流行疫情指揮中心，後續依中央規定辦理。

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