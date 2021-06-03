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台中3日新增5例確診足跡　累計己有147例

▲中市新增5例本土確診個案足跡(圖／市政府提供2021.6.3)
▲中市新增5例本土確診個案足跡(圖／市政府提供2021.6.3)

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-03 15:52:28｜2021-06-03 16:51:36

台中市今（3）日新增5例本土確診個案，分別為案9875北屯區家庭群聚感染相關接觸者、案 9555大雅區35歲房仲、案9556北屯區46歲美容工作者、案9997西屯區80歲男性、案9998屯南區58歲退休老師。累計已有147例本土病例，1例死亡。中市府表示，掌握個案相關足跡及接觸史，已匡列相關接觸者並採檢，同時加強周邊環境清消。市長盧秀燕表示，近日有人以疫調為名行詐騙之實，她強調，政府疫調時不會要銀行帳號及匯款，市府若查獲有詐騙情事，一定重懲移送法辦，絕不寬貸。

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台中市衛生局長曾梓展針對今日本土確診個案及公共場所足跡說明，北屯家庭群聚案今日新增1例確診，至今台中市確診19例，加上台北市確診2例，累計21例。

曾梓展指出，案9875為案7527（北屯區72歲女性）次子，即昨日公布北屯家庭群聚案1例未編號者，該案為47歲男性、某工程行負責人，近期無旅遊史，5月27日因母親確診採檢，結果為陰性，31日出現症狀，6月1日至醫院採檢確診。該案可傳染期均居家隔離，無公共場域活動史。

案9555為大雅區35歲男性房仲業，5月20日開始居家辦公，期間若有帶看房皆有記錄顧客資料，23日曾至全聯大雅學府店，24日曾至馬岡黃昏市場，28日出現症狀就醫，症狀仍未改善，29日再次就醫，6月1日採檢確診，目前感染源尚待釐清。 

案9556為案8758龍井區退休女性的46歲女兒，居住北屯區，平時在美容工作室工作，5月4日起因疫情停業，近期無旅遊史，27日回母親家一起用餐，31日因母親確診被通知居家隔離，當日出現症狀，6月1日採檢確診，目前感染源尚待釐清。

案9997為西屯區80歲男性，5月26日至6月1日曾不定時出入台灣彩券（珈毓美容彩妝造型學苑），31日出現症狀，6月1日採檢確診，目前感染源尚待釐清。

案9998為南屯區58歲退休女老師，無新冠肺炎相關症狀，因就讀大學的女兒車禍，5月26、30日曾至桃園處理相關事宜，並規劃於女兒開刀時陪病，6月1日依規採檢確診。

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