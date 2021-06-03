駁政府圖利　聯亞：僅先付訂金、疫苗若未過EUA採購失效

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至於政府日前宣布與高端、聯亞簽約國產疫苗的部分，被質疑是受到政府的特別關注，彭文君說，他們都是遵照法規走，CDC對他們非常嚴格，列出上百個條件，他們每天都要做這些事情，這也都非常花錢；政府對他們補助最大的是法規支持，絕不是放水，而是滾動式審查。
彭文君也強調，解盲有風險，若是失敗，也是公司承擔這樣的後果，目前政府跟聯亞所簽訂的採購契約是付訂金的概念，如果之後EUA沒過，採購就沒有了。
是否仍要採購國際疫苗？彭文君說，當然要，這是齊頭並進的事，只是全世界有78億人，一人打兩劑，需要100多億疫苗，但現在全世界生產量只有20億，疫苗分配困難的情況確實存在。
至於國際認證問題，彭文君指出，國內客觀條件無法允許進行三期試驗，所以目前聯亞疫苗試驗是採準三期規格，做綜合性抗體力價與安全性測試。
彭文君表示，聯亞疫苗未來只要通過EUA申請，經過抗體保護力（COP）側算就可知疫苗保護力多少；打包票聯亞疫苗品質，只要通過EUA，國際會認可，WHO也會列為準用疫苗之一。
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