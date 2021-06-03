COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

駁政府圖利　聯亞：僅先付訂金、疫苗若未過EUA採購失效

▲台灣新冠肺炎本土疫情嚴峻，研發國產疫苗廠商之一的聯亞生技營運長彭文君今（3）日出席國民黨智庫線上座談會時回應外界近日對國產疫苗的質疑。（圖／國民黨智庫提供）
▲台灣新冠肺炎本土疫情嚴峻，研發國產疫苗廠商之一的聯亞生技營運長彭文君今（3）日出席國民黨智庫線上座談會時回應外界近日對國產疫苗的質疑。（圖／國民黨智庫提供）

記者余祥／台北報導

2021-06-03 15:54:35｜2021-06-03 15:56:41

台灣新冠肺炎本土疫情嚴峻，研發國產疫苗廠商之一的聯亞生技營運長彭文君今（3）日上午出席國民黨智庫線上座談會時對於外界近日對國產疫苗的質疑，一一提出回應。有關各界質疑政府圖利國產廠商，在還未解盲前就簽約，彭文君表示，簽約就像是付訂金，後面如果沒有通過緊急授權 （EUA），正式採購就沒有了，怎麼會有圖利之說？他們預估，6月解盲、6月底申請EUA，7月希望通過核准、上市，預計年底量產1億劑，明年5至8億劑。

我是廣告 請繼續往下閱讀
彭文君指出，美國補助100多億美金支持生技、疫苗公司開發疫苗，開發疫苗成本就要10億美金的資金，但國內廠商資本額很小，他們是到處去籌措，而政府給他們的錢，遠遠小於他們要做實驗的錢，因此絕對沒有圖利廠商之說。

至於政府日前宣布與高端、聯亞簽約國產疫苗的部分，被質疑是受到政府的特別關注，彭文君說，他們都是遵照法規走，CDC對他們非常嚴格，列出上百個條件，他們每天都要做這些事情，這也都非常花錢；政府對他們補助最大的是法規支持，絕不是放水，而是滾動式審查。

彭文君也強調，解盲有風險，若是失敗，也是公司承擔這樣的後果，目前政府跟聯亞所簽訂的採購契約是付訂金的概念，如果之後EUA沒過，採購就沒有了。

是否仍要採購國際疫苗？彭文君說，當然要，這是齊頭並進的事，只是全世界有78億人，一人打兩劑，需要100多億疫苗，但現在全世界生產量只有20億，疫苗分配困難的情況確實存在。

至於國際認證問題，彭文君指出，國內客觀條件無法允許進行三期試驗，所以目前聯亞疫苗試驗是採準三期規格，做綜合性抗體力價與安全性測試。

彭文君表示，聯亞疫苗未來只要通過EUA申請，經過抗體保護力（COP）側算就可知疫苗保護力多少；打包票聯亞疫苗品質，只要通過EUA，國際會認可，WHO也會列為準用疫苗之一。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
76.25%23.75%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.95%5.05%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.37%15.63%
2021-06-01-2021-06-03
你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

你支持民間企業或團體協助政府取得足量的新冠疫苗以防疫嗎？

繼續作答
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀