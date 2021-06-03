交通部紓困總經費約224億元　囊括觀光、空陸運三大行業

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觀光產業部分合計經費100.46億元，包含旅行業1.薪資及營運補貼6.94億元：以雇用員工數每位4萬元計算，給予一次性營運補貼 2.團體旅遊取消補貼1.54億元：補助團費5%，每團上限1萬元。
旅宿業1.薪資及營運補貼39.35億元：以雇用員工數每位4萬元計算，給予一次性營運補貼 2.民宿營運補貼4.02億元：每家5萬元。觀光旅樂業1.薪資及營運補貼1.88億元：以雇用員工數每位4萬元計算，給予 一次性營運補貼 2.團體取消補貼0.5億元：每人次最高200元。
另外，導遊領隊無雇主導遊及領隊人員補貼1.96億元，給予個人一次性薪資補貼3萬元。防疫旅宿部分則補助旅宿43.87億元，每房每日補助業者1千元。利息補貼0.4億元，補助觀光產業周轉金貸款利息補貼一年。
陸運產業中，在企業與勞工關注的薪資與營運費用部分，駕駛人薪資補貼共32.36億元，5-7月每月1萬，每人3萬元一次撥付，包括計程車、遊覽車或是租賃車代僱駕駛都可補貼；遊覽車營運補貼共2.25億，5-7月每車最高補貼1萬；駕訓機構薪資及營運補貼2.8億元，以雇用員工數每位4萬元計算，給予一次性營運補貼。
航空產業合計80.74億元。包含航空業及機場業機場相關使用費1.補貼47.64億元2.依業者所在航空站運量(架次)與108年或前一年度同期減少幅度比例補貼。航空相關產業信用擔保貸款利息1.補貼8.16億元2.依業者核定額度(1,007.8億元)按郵局一年期機動定利率計算提供利息補貼1年。
國際機場商業服務設施業公共服務及基本維運費1.補貼5.68億元 2.依客運量減幅未滿108年同期80%，補貼公共服務 設施清消及維護費用 3.依營運業別，定額補貼基本維運費。機場防疫車隊費用1.補貼8.7億元 2.補貼防疫車隊消毒防護作業費用。至於國際機場商業服務業、空廚地勤業員工薪資1.補貼10.56億元 2.每月經常性薪資40%計算，每位員工上限二萬元。
海運業者部分，補助對象包括小三通客運固定航線業者(7家)、國內客運固定航線業者(24家)、經營小三通客運固定航線之船務代理業(4家)、經營小三通港口客運場站內商業服務設施業者(19家)，分別補助的經費為2,324萬、3,600萬、220萬，以及員工薪資2,524萬、場地租金408萬，時間都是今年7月到12月底。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。