20至39歲染疫比例上升！陳時中籲「年輕人防疫別鬆懈」
中央流行疫情指揮中心今（3）日公布，國內新增364例COVID-19本土確定病例，另有219例校正回歸。指揮中心指揮官陳時中表示，近期20至39歲年齡層染疫比例上升到25.2％，從數字來看可能年輕人防疫有所鬆懈，還是要請年輕人做好防護措施並降低群聚。
記者賴志昶／台北報導
2021-06-03 16:14:32
指揮中心表示，今日新增364例本土病例，為186例男性、178例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年4月28日至6月2日；另校正回歸個案219例中，為120例男性、99例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月31日。
而在染疫年齡層當中，顯示年輕人確診比例有所增加。陳時中指出，在10日以前，20至39歲年齡層染疫比例約34.3％；而在這波本土疫情爆發後，大部分是老年人染疫，年輕人確診比例下降至19.9％，也就時從逾三成降至二成；不過，從昨日與今日資料看來，年輕人染疫比例又升到25.2％；可能是年輕人看到前2日疫情趨穩，所以移動與群聚較多，所以形成有染疫比例上升的現象。
陳時中提醒，以往老年人染疫多，不代表年輕人就不會染疫，主要還是要看接觸情況跟自我防衛，一旦有所鬆懈就可能會讓疫情升高來；因此，20至39歲年齡層的年輕人要盡量把群聚降到最低，口罩跟勤洗手等個人自我防衛也要做好。
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