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20至39歲染疫比例上升！陳時中籲「年輕人防疫別鬆懈」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（3）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（3）日舉行記者會，說明國內防疫情形。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-06-03 16:14:32

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布，國內新增364例COVID-19本土確定病例，另有219例校正回歸。指揮中心指揮官陳時中表示，近期20至39歲年齡層染疫比例上升到25.2％，從數字來看可能年輕人防疫有所鬆懈，還是要請年輕人做好防護措施並降低群聚。

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指揮中心表示，今日新增364例本土病例，為186例男性、178例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年4月28日至6月2日；另校正回歸個案219例中，為120例男性、99例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月31日。

而在染疫年齡層當中，顯示年輕人確診比例有所增加。陳時中指出，在10日以前，20至39歲年齡層染疫比例約34.3％；而在這波本土疫情爆發後，大部分是老年人染疫，年輕人確診比例下降至19.9％，也就時從逾三成降至二成；不過，從昨日與今日資料看來，年輕人染疫比例又升到25.2％；可能是年輕人看到前2日疫情趨穩，所以移動與群聚較多，所以形成有染疫比例上升的現象。

陳時中提醒，以往老年人染疫多，不代表年輕人就不會染疫，主要還是要看接觸情況跟自我防衛，一旦有所鬆懈就可能會讓疫情升高來；因此，20至39歲年齡層的年輕人要盡量把群聚降到最低，口罩跟勤洗手等個人自我防衛也要做好。

▲北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中及彰化隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
▲北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中及彰化隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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