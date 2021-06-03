男想借「紓困10萬」買股投資！女友狂搖頭　網曝殘酷真相

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但日前有女網友在論壇《Dcard》上提到，「男友說要借十萬紓困金投資金融股。我勸他不要，感覺這樣莫名其妙讓自己負債，而且之後每個月三千還三年，他卻說利率很低但我一直跟他說，你能保證一定會賺，而且這三年不會有變化嗎？」最後男友仍堅持己見，更認為不只自己這樣做。原PO無奈上網求解「請問大家都這樣嗎？ 他的想法這樣對嗎？」
眾多網友看完過程後，也紛紛感慨「才10萬真的不多，不要跟真正需要的人搶資源」、「眼裡只看到利益沒有考慮後果的人，是聽不進去的」、「給你10萬是為了讓你生活，而不是讓你投資，10萬如果賺了恭喜，如果賠掉呢？」、「利息確實很低，但這是給人家用來生活的」；但也有人持不同看法，「這資金成本這麼低，不借白不借，利息1.8%而已、一年通膨2%，你借來全部花掉，都可以賺到三年後通膨的購買力」、「扣掉不道德這件事情基本上會賺啦」。（編輯：潘毅）
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