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男想借「紓困10萬」買股投資！女友狂搖頭　網曝殘酷真相

▲近期台灣疫情嚴峻，三級警戒持續至6月14日。不少民眾生計受到影響，政府也推出各種紓困方案。（示意圖／記者葉政勳攝）
▲近期台灣疫情嚴峻，三級警戒持續至6月14日。不少民眾生計受到影響，政府也推出各種紓困方案。（示意圖／記者葉政勳攝）

編輯中心/綜合報導

2021-06-03 16:06:03｜2021-06-03 17:00:36

近期台灣疫情嚴峻，三級警戒持續至6月14日。不少民眾生計受到影響，政府也推出各種紓困方案，其中10萬元勞工紓困貸款也再度登場。不過有女網友表示，男友準備借這10萬來買股票投資，過程也引發眾多網友討論。

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行政院今（3）日公布紓困4.0方案內容。勞動部2度祭出勞工紓困貸款10萬元方案，提供利息補貼措施，共計50萬個名額，將從6月15日開始由承貸銀行受理申請。

▲有女網友表示，男友準備借這10萬來買股票投資，雙方也因此爭吵。（圖／翻攝《Dcard》）
▲有女網友表示，男友準備借這10萬來買股票投資，雙方也因此爭吵。（圖／翻攝《Dcard》）
 

但日前有女網友在論壇《Dcard》上提到，「男友說要借十萬紓困金投資金融股。我勸他不要，感覺這樣莫名其妙讓自己負債，而且之後每個月三千還三年，他卻說利率很低但我一直跟他說，你能保證一定會賺，而且這三年不會有變化嗎？」最後男友仍堅持己見，更認為不只自己這樣做。原PO無奈上網求解「請問大家都這樣嗎？ 他的想法這樣對嗎？」

▲勞工紓困貸款。（圖／行政院提供）
▲勞工紓困貸款。（圖／行政院提供）
 

眾多網友看完過程後，也紛紛感慨「才10萬真的不多，不要跟真正需要的人搶資源」、「眼裡只看到利益沒有考慮後果的人，是聽不進去的」、「給你10萬是為了讓你生活，而不是讓你投資，10萬如果賺了恭喜，如果賠掉呢？」、「利息確實很低，但這是給人家用來生活的」；但也有人持不同看法，「這資金成本這麼低，不借白不借，利息1.8%而已、一年通膨2%，你借來全部花掉，都可以賺到三年後通膨的購買力」、「扣掉不道德這件事情基本上會賺啦」。（編輯：潘毅）

▲行政院院會今（3）日通過紓困4.0預算，補助項目一次看。
▲行政院院會今（3）日通過紓困4.0預算，補助項目一次看。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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