COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

遭確診者刺傷！醫護「休養1天」重返團隊　2句話感動台人

▲雙和醫院醫護人員遭到確診的病患砍傷，對此，醫福會執行長王必勝3日在臉書透露醫護近況，表示其中一名腹部遭刺傷的護理師，休養一天過後決定重返工作。（圖／新北市政府新聞局提供）
▲雙和醫院醫護人員遭到確診的病患砍傷，對此，醫福會執行長王必勝3日在臉書透露醫護近況，表示其中一名腹部遭刺傷的護理師，休養一天過後決定重返工作。（圖／新北市政府新聞局提供）

編輯中心/綜合報導

2021-06-03 16:19:56｜2021-06-03 17:41:46

新北市雙和醫院驚傳3名護理師遭到確診病患持刀砍傷，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於昨（2）日赴院探望受傷醫護，並代替總統蔡英文和蘇貞昌院長致贈慰問金。醫福會執行長王必勝今（3）日亦在臉書透露醫護近況，表示其中一名腹部遭刺傷的護理師，休養一天過後決定重返工作，讓他心疼大讚「這是白衣天使精神的最好展現，令人感動！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
雙和醫院3名護理師遭到確診患者持刀砍傷，對此，王必勝醫師昨日在臉書發文，曝光陳時中前往探視受傷護理師的照片，表示「陳指揮官前往雙和醫院探視遭病人攻擊的護理師，除了致贈總統和蘇院長的慰問金，總統也透過電話跟護理師表達不捨和關心，並給予安慰鼓勵，祝福早日完全康復。」王必勝強調對於醫療暴力絕不容忍，會循法律途徑予以制裁，也責成雙和醫院給受傷同仁最好的治療和心理輔導。

▲衛福部長陳時中赴院探視遭砍傷的護理師。（圖／翻攝自王必勝醫師的臉書）
▲衛福部長陳時中赴院探視遭砍傷的護理師。（圖／翻攝自王必勝醫師的臉書）
王必勝今日再度於臉書上透露，雙和醫院一名遭病人刺傷腹部的護理師，天幸傷勢不重，在休養一天後，堅持再投身回單位工作，該名護理師曾說道：「疫情這麼嚴峻，隔離病房工作繁忙，我有職責再上場幫忙…」「掛念工作團隊的同伴，我要繼續跟他們一起工作」。經過醫院評估傷勢和心理狀況後，該名護理師已回到團隊一起照顧病人。

王必勝感動表示「這是白衣天使精神的最好展現，令人感動！台灣有這樣的人，這樣的精神，我們不會畏懼敵人！ 少點攻訐謾罵，每個人做好自己的本份，一起撐過這個難關。」

▲王必勝指出，雙和醫院一名遭確診者刺傷腹部的醫院已重返團隊。（圖／王必勝臉書）
▲王必勝指出，雙和醫院一名遭確診者刺傷腹部的醫院已重返團隊。（圖／王必勝臉書）
貼文曝光後，不少網友紛紛心疼留言，「感謝你們的付出⋯⋯辛苦了！」、「辛苦了，感佩」、「真的很令人感動！這場疫戰，無論是前線或後援，都是功不可沒，真的少點口水、多點鼓勵」、「加油！辛苦你們了，期待大家一切順利度過」、「謝謝您們！善意產生正能量，攜手共渡難關」。（編輯：陳雅雲）

▲北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中及彰化隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
▲北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中及彰化隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
76.25%23.75%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.95%5.05%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.37%15.63%
2021-06-01-2021-06-03
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

請問您所在的縣市有沒有由地方首長召開過防疫記者會？

繼續作答
即時
推薦閱讀