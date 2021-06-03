遭確診者刺傷！醫護「休養1天」重返團隊　2句話感動台人

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲衛福部長陳時中赴院探視遭砍傷的護理師。（圖／翻攝自王必勝醫師的臉書）

該名護理師曾說道：「疫情這麼嚴峻，隔離病房工作繁忙，我有職責再上場幫忙…」「掛念工作團隊的同伴，我要繼續跟他們一起工作」

▲王必勝指出，雙和醫院一名遭確診者刺傷腹部的醫院已重返團隊。（圖／王必勝臉書）