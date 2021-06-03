遭確診者刺傷！醫護「休養1天」重返團隊 2句話感動台人
新北市雙和醫院驚傳3名護理師遭到確診病患持刀砍傷，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於昨（2）日赴院探望受傷醫護，並代替總統蔡英文和蘇貞昌院長致贈慰問金。醫福會執行長王必勝今（3）日亦在臉書透露醫護近況，表示其中一名腹部遭刺傷的護理師，休養一天過後決定重返工作，讓他心疼大讚「這是白衣天使精神的最好展現，令人感動！」
編輯中心/綜合報導
2021-06-03 16:19:56｜2021-06-03 17:41:46
雙和醫院3名護理師遭到確診患者持刀砍傷，對此，王必勝醫師昨日在臉書發文，曝光陳時中前往探視受傷護理師的照片，表示「陳指揮官前往雙和醫院探視遭病人攻擊的護理師，除了致贈總統和蘇院長的慰問金，總統也透過電話跟護理師表達不捨和關心，並給予安慰鼓勵，祝福早日完全康復。」王必勝強調對於醫療暴力絕不容忍，會循法律途徑予以制裁，也責成雙和醫院給受傷同仁最好的治療和心理輔導。
王必勝今日再度於臉書上透露，雙和醫院一名遭病人刺傷腹部的護理師，天幸傷勢不重，在休養一天後，堅持再投身回單位工作，該名護理師曾說道：「疫情這麼嚴峻，隔離病房工作繁忙，我有職責再上場幫忙…」「掛念工作團隊的同伴，我要繼續跟他們一起工作」。經過醫院評估傷勢和心理狀況後，該名護理師已回到團隊一起照顧病人。
王必勝感動表示「這是白衣天使精神的最好展現，令人感動！台灣有這樣的人，這樣的精神，我們不會畏懼敵人！ 少點攻訐謾罵，每個人做好自己的本份，一起撐過這個難關。」
貼文曝光後，不少網友紛紛心疼留言，「感謝你們的付出⋯⋯辛苦了！」、「辛苦了，感佩」、「真的很令人感動！這場疫戰，無論是前線或後援，都是功不可沒，真的少點口水、多點鼓勵」、「加油！辛苦你們了，期待大家一切順利度過」、「謝謝您們！善意產生正能量，攜手共渡難關」。（編輯：陳雅雲）
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