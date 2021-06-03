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影／避免家戶感染　柯文哲：家人不共餐、碗筷不共用

▲為了避免家戶傳染的狀況更加擴大，台北市長柯文哲今（3）日在北市防疫記者會上也宣布，同住在一戶中的民眾，勁量避免一同用餐，且各自使用的碗筷盡量不要共用。（圖／台北市政府提供）
▲為了避免家戶傳染的狀況更加擴大，台北市長柯文哲今（3）日在北市防疫記者會上也宣布，同住在一戶中的民眾，勁量避免一同用餐，且各自使用的碗筷盡量不要共用。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-06-03 16:13:41｜2021-06-03 19:02:44

新冠肺炎疫情在台灣持續蔓延，台北市因為萬華區阿公店群聚感染的緣故，所以成為首波疫情熱點。不過歷經兩個禮拜的三級警戒後，台北市的確診數與篩檢陽性率有效下降，不過台北市長柯文哲仍舊表示憂心，認為三級警戒若是解除，恐怕過沒幾天確診數又會暴增。而在研究確診者案例後，北市府發現大概有43%的確診者來自於居家傳染，因此柯文哲今（3）日在北市防疫記者會上也宣布，同住在一戶中的民眾，盡量避免一同用餐，且各自使用的碗筷盡量不要共用。

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根據中央防疫指揮中心提供的數據顯示，台北市2800多人感染，到昨天為止有1221人是來自456戶的家戶感染，比例達到43%，柯文哲表示，也就是說過去半個月內，有四成的確診者是被同居的家人傳染，因此家戶感染如何處理，是現階段必須要處理的問題。

柯文哲表示，日前就有宣布只要家戶內有一人感染，其他人也要隨即接受快篩。而現在更進一步表示，北市府新政策就是確診者送到防疫旅館，有症狀送到醫院去。有案例是過去發病後隔兩天確定確診，但已經傳染給其他人，所以現在快篩個案，會盡快做PCR。快篩陽性的個案，會盡快在幾個小時內做PCR確認。

而針對家戶感染的部分，柯文哲表示，因為家戶感染現象多，除非家裡房子很大、有獨立浴廁，不然還是要住防疫旅館。而針對住在家中是否也要戴口罩？柯文哲則態度保留表示，很難想像睡覺也要戴口罩。目前先希望市民在家，吃飯的時候，煮一煮不要共餐，煮完後各自打飯，分開吃，不要共餐，碗筷不要共用。

▲為了避免家戶傳染的狀況持續蔓延，台北市長柯文哲宣布，未來在家中用餐者，盡量避免一同用餐，且碗筷不要共用。（圖／台北市政府提供）
▲為了避免家戶傳染的狀況持續蔓延，台北市長柯文哲宣布，未來在家中用餐者，盡量避免一同用餐，且碗筷不要共用。（圖／台北市政府提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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