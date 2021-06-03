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陳零九確診！送防疫旅館隔離中

▲陳零九確診染疫。（圖／翻攝陳零九IG）
▲陳零九確診染疫。（圖／翻攝陳零九IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-06-03 16:17:44｜2021-06-03 19:35:16

台灣疫情持續延燒，今（3）日稍早歌手陳零九所屬的滾石唱片在臉書發文，提到陳零九確診染疫，現在已經由救護車送進防疫旅館進行隔離。

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陳零九所屬的滾石唱片在臉書發文提到：「感謝各位的關心，本公司旗下藝人陳零九因感染為COVID-19確診者，目前已由救護車送進防疫旅館進行隔離中，我們一切都依衛生福利部疾病管制署的安排，進行後續相關處理。陳零九本人狀況，雖偶有身體不適，但目前一切平安，請歌迷朋友安心。最後，讓我們一起堅守防疫，謝大家的關心！ 」

針對此事，《NOWnews今日新聞》致電陳零九經紀人詢問相關細節，經紀人僅回應：「目前依照法規規定，一切都依衛生福利部疾病管制署的安排後續相關處理，目前不便對外說明，不好意思。」而公布確診後沒多久，陳零九首度露面，在社群媒體上曬出影片，於影片中先是透露：「快篩陰性、PCR陽性，血氧、X光片都正常。」接著提到自己染疫的時間軸：「5月27日晚上漸漸覺得呼吸困難、29日去門診；31日快篩陰性、PCR，很不舒服回診；改醫院看診；6月2日感覺身體恢復，但晚上通知PCR陽性確診；今天中午被救護車送到防疫旅館。」

至於因節目狼人殺遊戲單元，組成「五堅情」團員之一的婁峻碩，透過經紀人回覆：「5月14日錄影後就沒有跟零九碰面，中間至今3周除了固定出外買生活用品及一日外出工作外，都盡量待在家中寫歌。目前沒症狀，待在家自主隔離，謝謝大家關心。」「五堅情」另一成員黃偉晉也回應：「謝謝大家關心，偉晉目前身體狀況一切良好。日前因五堅情專輯籌備需求，曾與零九有接觸，但全程皆配戴口罩。昨晚得知零九確診的消息，第一時間便已居家自主隔離。目前尚待疫調通知是否為匡列對象及進行後續篩檢，同時將持續進行居家隔離並做自主健康管理14天。」

▲陳零九所屬的滾石唱片，稍早在臉書宣布陳零九確診染疫。（圖／翻攝滾石唱片臉書）
▲▼陳零九（下圖右）所屬的滾石唱片，稍早在臉書宣布陳零九確診染疫。（圖／翻攝滾石唱片臉書、NOWnews資料照）
▲「九澤CP」陳零九、邱鋒澤在北流舉辦演唱會。（圖／記者朱永強攝,
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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