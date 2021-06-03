陳零九確診！送防疫旅館隔離中

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公布確診後沒多久，陳零九首度露面，在社群媒體上曬出影片，於影片中先是透露：「快篩陰性、PCR陽性，

血氧、X光片都正常。」接著

提到自己染疫的時間軸：「5月27日晚上漸漸覺得呼吸困難、29日去門診；31日快篩陰性、PCR，很不舒服回診；改醫院看診；6月2日感覺身體恢復，但晚上通知PCR陽性確診；今天中午被救護車送到防疫旅館。」