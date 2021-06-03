高市今新增1例確診　陳其邁重申疫調不實市府一定重罰

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陳其邁今天下午主持市府防疫會議後記者會也指出，今天全國新增583也案，高雄也有1例，是之前家庭群聚感染被隔離對象，接觸非常單純，請大家放心，目前8成病例集中在雙北地區，台中、台南、高雄都有零星感染。
高市衛生局簡任技正潘炤穎表示，新增案9566，10多歲，本國籍男性，無旅遊史，為案2529的家人，5/21匡列密切接觸者採檢陰性後，至防疫旅館居家隔離。6/1發燒送醫採檢PCR為陽性，CT值29，目前於醫院負壓病房隔離治療。由於案9566是在居家隔離期發病，因此不需公布足跡史。
值得注意的是，在市府疫調人員氣而不捨的追查下查出鳳山區瑞竹街賭場群聚感染源，是仁惠婦幼醫院的確診男總務（案2069），陳其邁罕見動怒表示，該個案於5月12日在瑞竹路賭場二樓待了10小時，最新疫調進度，是查出這名仁惠男總務5月12日至15日天天去該賭場，他未吐實，已被重罰30萬元，就連賭場老闆案6771到昨天還不講出有哪些人去賭場，除依傳染病防治法第67條處6萬元至30萬元外，市府也再將賭場老闆移送法辦。
同時，因應端午連假可能又有一波返人員移動潮，陳其邁也再次呼籲，全台八成以上病例還是集中在雙北，拜託端午連假日，在外縣市遊子，盡量不要回高雄，忍耐一點，為自己與家人帶來平安，用視訊關懷家人。
陳其邁也針對市場進出以身分證尾數的分流表示，很感謝大家在防疫上的努力，昨天也找來攤商開會，決定今天開始3個月，公有市場的攤商，規費全部免收，公民有的市場，垃圾清潔費也免收，並呼籲民有市場的管理者能夠體恤攤商，減免租金。
至於長照機構篩檢個案出現偽陽性，陳其邁表示，住宿型的長照機構工作人員快篩陽性的部分，在PCR全數是陰性，這與跟快篩試劑的品質或準確度沒有關係，而是與疾病的盛行率有關，因為偽陽性的機率實在太高了。至於昨一度傳出8間長照機構人員快篩陽性，他強調，高市對長照機構人員進行全面篩檢，至今中午共篩檢2985人，PCR複驗結果都是陰性，請市民放心。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。