台中5處疫苗快打站　明5000位同步開打

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盧秀燕強調，快打站設置將儘量選擇停課中的校園，不但較為空曠且有冷氣設備，讓民眾有舒適的等候環境；明日也將進行實兵演練，讓5000位第一線防疫人員在5個點同步施打，若發現問題就立刻檢討改進，讓66個快打站提供最好服務。
此外，今下午召開台中市流行疫情指揮中心線上記者會，盧秀燕也提到，台中從開始施打疫苗以來，中央已分三批次配發疫苗共8萬3600劑，截至6月2日，台中已施打7萬7985人，完成率六都第一。為提早因應大量疫苗到來，台中按行政區人口比例設置66處快打站，以「快速、安全、公平」為原則，讓29區民眾疏散各地施打，避免群聚風險。
盧也說，明日快打站實兵演練將進行壓力測試，各區公所、衛生所及相關人員都會派員到場觀摩，讓5000名第一線防疫人員，同步於一天內施打完成，後續66站啟用後，加上醫療院所，粗估每天施打量超過3萬劑，動能會滾動性調整，總而言之「疫苗來，就打！」，及早打疫苗，及早讓民眾安心。
民政局長吳世瑋指出，明日「疫苗快打站」將於南屯區惠文高中、北屯區三光國中、豐原區豐南國中、清水區清水國中及大里區塗城國小活動中心5處開設，包括第一線防疫警察同仁、第一線消防救護人員、環保及垃圾清運人員、防疫計程車駕駛、前進指揮所及快打站人員、前線新訪社工、前線醫護的托育人員、居家檢疫替代所工作人員，以及居家檢疫關懷人員(里長、里幹事)等防疫人員都將進行接種，總計5000劑將於明日同步施打完畢，全力守護辛苦的防疫人員。
衛生局表示，台中市2萬7000劑COVID-19疫苗近日陸續抵達，其中2萬2000劑優先配發給醫事及相關人員，6月1日起一連三日於台中市18家醫院及各衛生所施打，預計今日全市醫護將全面完成接種；另外5000劑提供給第一線防疫人員。