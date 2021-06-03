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導遊、小黃、遊覽車租賃駕駛注意！3萬紓困補助明入帳

▲交通部3日表示，領隊、導遊、遊覽車駕駛、計程車或是小客車、租賃司機等，6月4日將給予個人薪資補貼3萬元，一次性入帳。圖為示意圖（圖／記者陳志仁攝，資料照片）
▲交通部3日表示，領隊、導遊、遊覽車駕駛、計程車或是小客車、租賃司機等，6月4日將給予個人薪資補貼3萬元，一次性入帳。圖為示意圖（圖／記者陳志仁攝，資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-06-03 16:34:25｜2021-06-03 19:40:11

交通部紓困4.0今（3）日下午公布，總經費223.97億元，包含防疫經費57.93億元（防疫車隊、旅宿與物品）與紓困經費166.04億元。而大家關心的觀光工作「個體戶」像是領隊、導遊、遊覽車駕駛、計程車或是小客車、租賃司機等，給予個人一次性薪資補貼3萬元，交通部強調有帳戶的人明天就會自動入帳，每人一次撥補3萬元。

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交通部紓困4.0總經費223.97億元，包含防疫經費57.93億元與紓困經費166.04億元。其中紓困經費包含營運及薪資補貼共157.48億元，以及利息補貼8.56億元。囊括三大行業觀光、陸運與空運業，如旅行、觀光旅遊、遊樂、民宿、導遊與領隊、計程車、遊覽車與租賃代僱駕駛、航空、航廈商業服務設施與地勤和空廚業。

針對無雇主導遊及領隊人員補貼共1.96億元，對象是領有導遊或領隊人員執業證，並於5至7月未任職於旅行業者，且於觀光局辦理安心旅遊或冬季平日團遊補助期間，受旅行業臨時僱用帶團者，給予個人一次性薪資補貼3萬元。同時也針對旅行業員工薪資及營運成本補貼總計6.94億元，配合國民旅遊且業績衰退50%以上，每名員工4萬元X員工人數為補貼金額，但員工如果是留職停薪的部分則會予以剃除。

陸運產業中，在企業與勞工關注的薪資與營運費用部分，駕駛人薪資補貼共32.36億元，5-7月每月1萬，每人3萬元一次撥付，包括計程車、遊覽車或是租賃車代僱駕駛都可補貼。

交通部長王國材表示，領隊、導遊、遊覽車駕駛、計程車、小客車租賃等人，明天（4日）就會有一次性3萬元補助先入帳。交通部政務次長陳彥伯則說，由於往年補貼都有造冊，因此可直接入帳撥付。至於沒有帳戶的，會郵寄支票。而新增駕駛人資格者，6月7日過後會接受申請。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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