導遊、小黃、遊覽車租賃駕駛注意！3萬紓困補助明入帳

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針對無雇主導遊及領隊人員補貼共1.96億元，對象是領有導遊或領隊人員執業證，並於5至7月未任職於旅行業者，且於觀光局辦理安心旅遊或冬季平日團遊補助期間，受旅行業臨時僱用帶團者，給予個人一次性薪資補貼3萬元。同時也針對旅行業員工薪資及營運成本補貼總計6.94億元，配合國民旅遊且業績衰退50%以上，每名員工4萬元X員工人數為補貼金額，但員工如果是留職停薪的部分則會予以剃除。
陸運產業中，在企業與勞工關注的薪資與營運費用部分，駕駛人薪資補貼共32.36億元，5-7月每月1萬，每人3萬元一次撥付，包括計程車、遊覽車或是租賃車代僱駕駛都可補貼。
交通部長王國材表示，領隊、導遊、遊覽車駕駛、計程車、小客車租賃等人，明天（4日）就會有一次性3萬元補助先入帳。交通部政務次長陳彥伯則說，由於往年補貼都有造冊，因此可直接入帳撥付。至於沒有帳戶的，會郵寄支票。而新增駕駛人資格者，6月7日過後會接受申請。
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