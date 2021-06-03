領不到紓困別慌！水電費、信用卡費可緩繳　便民措施盤點

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1、需換發身分證、戶口名簿者，除可透過線上申辦外，若須親臨申辦，可於第三級疫情警戒解除後再申辦，逾期則不裁罰。
2、5、6月電費可緩繳，每月收費用戶延長為1個月，隔月收費用戶延長為2個月；另外，5月水費可延至6月21日繳款。
3、汽車燃料使用費、車輛定期檢驗等公路監理業務展延，民眾可於入境、檢疫、隔離結束或治療出院後6個月內辦理，因配合防疫措施而逾期者免罰。
（二）寬緩及減租
1、政府政策性住宅貸款寬緩，國宅、勞工、中央公教及國軍等住宅貸款戶，若繳款有困難，可向銀行申請本息緩繳1年、本金2年，或貸款期限延長至30年。
2、國有非公用不動產租金緩繳，繳款期限5月底、6月底及7／5，延長至7月31日。
（三）緩辦及延期
1、教召、徵兵體（複）檢、軍種兵科抽籤、徵集常備兵役軍事訓練及替代役入營，6月30日前停辦。
2、醫院、護理及精神復健機構、長照機構、老人及身心照護中心等醫護機構之考核、評鑑暫停。
3、公開發行公司（含上市櫃、興櫃及外國企業來台掛牌公司）股東會皆延到7月1日至8月31日舉辦；非公開發行公司需延至8月31日前舉行。
4、109年度綜合所得稅／營所稅報稅期限延至6月30日。
（四）緩繳及減收
1、受疫情影響之產業、事業及被保險人，4月至9月期間勞（就）保保險費、勞工退休金，可延後半年繳納，且免徵滯納金。
2、信用卡帳款及個人貸款如車貸、房貸等，若因疫情導致無法償還，可向銀行申請緩繳或展延3至6個月，期間免收違約金及循環、遲延利息。
3、全國民眾5月20日起網路銀行跨行轉帳免手續費，實體ATM手續費則減免2元，郵局和農漁會信用部亦同。（編輯：陳雅雲）
※各項措施依中央官方最新公布為準。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。