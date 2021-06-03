COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

領不到紓困別慌！水電費、信用卡費可緩繳　便民措施盤點

▲中央宣布推出多項民眾直接相關的補助措施，包含「展期不罰」、「寬緩及減租」、「緩辦及延期」、「緩繳及減收」等四大面向。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲中央宣布推出多項民眾直接相關的補助措施，包含「展期不罰」、「寬緩及減租」、「緩辦及延期」、「緩繳及減收」等四大面向。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-03 17:40:50｜2021-06-03 17:58:53

國內疫情持續升溫，全國第三級疫情警戒延至6/14，嚴重衝擊民生經濟，為此，行政院長蘇貞昌除推動「紓困4.0」方案，今（3）日亦宣布推出多項直接與民眾相關的措施，包含「展期不罰」、「寬緩及減租」、「緩辦及延期」、「緩繳及減收」等面向。對此，《NOWnews今日新聞》也整理出目前中央所公布的安心防疫便民措施，帶領大家一次看懂。

我是廣告 請繼續往下閱讀
（一）展期不罰

1、需換發身分證、戶口名簿者，除可透過線上申辦外，若須親臨申辦，可於第三級疫情警戒解除後再申辦，逾期則不裁罰。

2、5、6月電費可緩繳，每月收費用戶延長為1個月，隔月收費用戶延長為2個月；另外，5月水費可延至6月21日繳款。

3、汽車燃料使用費、車輛定期檢驗等公路監理業務展延，民眾可於入境、檢疫、隔離結束或治療出院後6個月內辦理，因配合防疫措施而逾期者免罰。

▲行政院綜合業務處「紓困4.0」便民措施。（圖／行政院提供）
▲行政院綜合業務處「紓困4.0」便民措施。（圖／行政院提供）
（二）寬緩及減租

1、政府政策性住宅貸款寬緩，國宅、勞工、中央公教及國軍等住宅貸款戶，若繳款有困難，可向銀行申請本息緩繳1年、本金2年，或貸款期限延長至30年。

2、國有非公用不動產租金緩繳，繳款期限5月底、6月底及7／5，延長至7月31日。

▲行政院綜合業務處「紓困4.0」便民措施。（圖／行政院提供）
▲行政院綜合業務處「紓困4.0」便民措施。（圖／行政院提供）
（三）緩辦及延期

1、教召、徵兵體（複）檢、軍種兵科抽籤、徵集常備兵役軍事訓練及替代役入營，6月30日前停辦。

2、醫院、護理及精神復健機構、長照機構、老人及身心照護中心等醫護機構之考核、評鑑暫停。

3、公開發行公司（含上市櫃、興櫃及外國企業來台掛牌公司）股東會皆延到7月1日至8月31日舉辦；非公開發行公司需延至8月31日前舉行。

4、109年度綜合所得稅／營所稅報稅期限延至6月30日。

▲行政院綜合業務處「紓困4.0」便民措施。（圖／行政院提供）
▲行政院綜合業務處「紓困4.0」便民措施。（圖／行政院提供）
（四）緩繳及減收

1、受疫情影響之產業、事業及被保險人，4月至9月期間勞（就）保保險費、勞工退休金，可延後半年繳納，且免徵滯納金。

2、信用卡帳款及個人貸款如車貸、房貸等，若因疫情導致無法償還，可向銀行申請緩繳或展延3至6個月，期間免收違約金及循環、遲延利息。

3、全國民眾5月20日起網路銀行跨行轉帳免手續費，實體ATM手續費則減免2元，郵局和農漁會信用部亦同。（編輯：陳雅雲）

▲行政院綜合業務處「紓困4.0」便民措施。（圖／行政院提供）
▲行政院綜合業務處「紓困4.0」便民措施。（圖／行政院提供）
※各項措施依中央官方最新公布為準。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠肺炎疫情蔓延全台，真的還有人會出門玩？

沒有，應該要宅再家挺台灣！
有，上班可以，出門不行？
76.25%23.75%
2021-06-02-2021-06-05

阻斷傳統市場群聚傳播鏈風險！你是否贊成傳統市場管控採買人流？

贊成
不贊成
94.95%5.05%
2021-06-01-2021-06-04

中央政府力挺國產疫苗，您認為是否有炒股？

有炒股
沒有炒股
84.37%15.63%
2021-06-01-2021-06-03
您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

繼續作答
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀