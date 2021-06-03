影／「很多都還沒加上去！」柯文哲：死亡人數會校正回歸

台灣新冠肺炎疫情自從五月起開始升溫，不只確診人數暴增，死亡案例也突破百例。而日前因為研究室無法負荷PCR採檢的數目，導致防疫指揮中心以「校正回歸」的方式，以累加的方式公布前一週的確診數目。而在死亡案例節節攀升的情況下，台北市長柯文哲今（3）日在北市防疫記者會上也直言，如果時間拖得越久，未來可能連死亡案例也都會「校正回歸」。





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柯文哲表示，目前台灣新冠肺炎疫情仍舊沒辦法有效壓制，如果管制時間拖得越久，跑出去的人也就會越來越多。「所以今天雖然死亡人數是17例，但是到後來，死亡也是要校正回歸」柯文哲表示，因為很多死亡人數沒有加上去，時間拖越久越分散、越難防堵，局面發展到現在這麼程度，只剩下兩個方法，硬封城或是打疫苗。





柯文哲強調，硬封城的話對於台灣來講相當困難，就現階段三級管制兩個禮拜，大家可能覺得當作放假還可忍受，但三級管制三個月，恐怕經濟會先受到巨大影響。柯文哲說，至於四級封城的話，GDP和經濟一定會掉，所以現在疫苗能打就先打。





而關於疫苗問題，柯文哲表示疫苗問題吵太久了，但是照目前發展，疫情仍舊會慢慢擴散出去，原因在於「台灣本來就是小島，島內這種流動太頻繁。」柯文哲說，若真的要到四級警戒，那要全島同時封城才有效，整個台灣在家3週，硬封城、有症狀者撈出來集中管理，「不然我想不出目前狀況。」



