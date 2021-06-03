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戰狼外交要轉彎？習近平要求塑造「可愛中國形象」

▲中國近年來實行「戰狼外交」，引起全球各國反彈，如今中共總書記習近平要求塑造「可信、可愛、可敬」的中國形象。示意圖。（圖／取自 apcss.org ）
▲中國近年來實行「戰狼外交」，引起全球各國反彈，如今中共總書記習近平要求塑造「可信、可愛、可敬」的中國形象。示意圖。（圖／取自 apcss.org ）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-06-03 16:40:28｜2021-06-03 16:40:52

中國近年來實行「戰狼外交」，引起全球各國反彈，但現在戰狼疑似要轉變形象了。中共總書記習近平在稍早主持19屆中央政治局第30次集體學習時強調，加強改進國際傳播工作，並且要求各級領導，「努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象」。外媒分析認為，習近平言下之意認為中國外交官搞不好外交，不但未給中國增分反而不斷惹禍。更有學者指出，習近平是感受到「敵人遍天下」的2大危機。

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根據《央視》報導，中共總書記習近平5月31日主持19屆中央政治局第30次集體學習時，指示要「加強我國國際傳播能力建設」，要求各級領導「講好中國故事，傳播好中國聲音，展示真實、立體、全面的中國」，形成和中國「綜合國力和國際地位相匹配」的國際話語權。習近平同時強調要「既開放自信也謙遜謙和，努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象」。

根據《法國國際廣播電台》報導分析，指出中共當局自從2019年啟動「大外宣計劃」，年年砸進百億美元，卻意識到所投入的資金和成效不成正比，反而在國際上形象不佳飽受詬病。從習近平的談話要求來看，一方面指大外宣宣傳不力，另一方面則是對戰狼風格所帶來的反面效果不滿。

而《美國之音》報導引述獨立學者高伐林的說法，指出隨著全球網路、社群媒體、自媒體的興盛，中共過去一元化的大外宣顯得黔驢技窮，手足無措，傳統、正統的話語瞬間就被解構。

先前習近平一改數十年的「韜光養晦」模式，以「大國外交」出擊，用貿易措施、禁旅令、外交抗議等方式，報復影響中國核心利益的國家。這樣的中國被稱作為「戰狼外交」，並且被原本有意拉近關係的歐盟以及菲律賓批評。《彭博社》報導指出，在美國皮尤研究中心（Pew Research Center）在2020年10月公布的調查結果中顯示，14個國家對中國的印象大幅變差，而習近平說要建立「可信、可愛、可敬的中國形象」，可能得看美國、澳洲、歐盟有無影響。因為這些國家、組織近幾個月來與中國關係走下坡。

英國《BBC》則是認為，習近平的談話可能代表近年來遍地烽火的「戰狼」式外交將有出現轉變調整的可能性。

▲中國外交部發言人趙立堅25日在例行記者會上重申，中美關係不是你輸我贏的零和遊戲，不認同美國候任CIA局長的抗中言論。資料照。（圖／翻攝自中國外交部官網）
▲被視為中國「戰狼」代表之一的外交部發言人趙立堅，率先在推特開闢新戰場，被視為「網路戰狼先驅」。資料照。（圖／翻攝自中國外交部官網）
 

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