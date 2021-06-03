「要賭不要命」麻將間老闆疫調不老實 高市府要移送法辦
真的是「要賭不要命」，高雄鳳山麻將間群聚昨日查出感染源頭就是案2069，也就是仁惠醫院確診的行政人員，高雄市長陳其邁今（3）日指出，經追查發現案2069從5月10日到15日天天都去打牌，高雄市長陳其邁痛斥，案6771賭場老闆到昨天都沒有吐實，所以高雄市政府決定，除了依法開罰6到30萬之外，也會依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第13條規定移送法辦。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-06-03 17:02:45｜2021-06-03 17:10:55
高雄市長陳其邁說，案2069到鳳山瑞竹麻將間群聚打麻將，昨天公布他5月12日在麻將間停留了大概10個小時的時間，經過昨天警察局進一步追查，發現案2069從5月10日到15日，幾乎是天天都去打牌，所以案6771的賭場老闆，直到昨天的訪談也沒有吐實。
陳其邁強調，仁惠醫院案2069在5月17日確診，麻將間直到5月19日還在打，這個行為非常不應該，之前就講過疫調不實「市政府絕對重罰」，賭場群聚匡列了將近7、8百人，投注那麼多醫療的資源，昨天都還沒有如實交代去打牌的有那些人，真的是「要賭不要命」，所以針對案6771，將用傳染病防治法第43條處以新台幣6萬元以上、30萬以下罰鍰之外，也會根據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第13條規定移送法辦。
陳其邁說，這起賭場群聚的疫調，從疫情爆發第1天到昨天，市府都持續在追，到底哪些人可能確診？哪些人可能有接觸？案6771這種行為對於整體醫療資源的浪費或是對他人的健康，都會形成重大的威脅，對這種行為真的是「很不以為然」，所以高雄市決定要祭出重罰。
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