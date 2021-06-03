國民黨挺醫護 捐贈百件防護衣、N95口罩支援馬偕醫院
國內本土疫情持續延燒，淡水馬偕醫院爆發院內感染，有13人是無症狀確診，其中6人在防疫隔離病房隔離，4名無症狀陪病者與3位無症狀醫護入住集中檢疫所。國民黨副秘書長李彥秀今（3）日前往淡水馬偕，捐贈募集而來的防護衣500件、N95口罩400個，用行動來支持醫護。
記者林莞茜／綜合報導
2021-06-03 17:06:12｜2021-06-03 17:06:33
國民黨秘書長李乾龍號召募集防疫物資，成立「抗疫聯盟」與「疫苗對策委員會」，整合協助醫療資源不足的地方。而淡水馬偕近來爆發院內群聚感染，李彥秀表示，防疫視同作戰，醫護就是我們應該全力支援的第一線戰士。
李彥秀說，國民黨主席江啟臣宣布要捐贈4000份快篩是寄給離島縣市政府，協助守護離島居民健康，守護離島辛苦經營的醫療體系。今天她也到台北馬偕醫院，代表捐贈李乾龍秘書長出面號召募集而來的防護衣500件、N95口罩400個，持續用具體的行動支持醫護。黨部同仁也將部分物資亦將親送淡水馬偕，減少院方運送成本。
李彥秀稱「防疫我+1」，全民全力支援，一起做好防疫工作，是我們義不容辭的責任，並承諾持續募集，若有需要國民黨會繼續提供。馬偕紀念醫院則由總院副院長陳治平、院長室主任湯進聖接受捐贈。
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