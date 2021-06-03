登記實聯制！他看簡訊「個資被賣」怒了 眾吐槽：想太多
近期台灣本土疫情相當嚴峻，政府也宣布全國進入三級警戒，不少公共場所也開始執行「實聯制」。就有網友表示，自從開始登記資料後，開始不斷收到騷擾的推銷電話，不禁質疑「個資被賣了」，而文章曝光也立刻遭到眾多網友吐槽。
編輯中心/綜合報導
2021-06-03 17:20:59
原PO在臉書社團《爆廢公社》曬出手機中收到的推銷簡訊，並抱怨「自從開始寫紙本實名制，一堆這種貸款的簡訊跟電話再騷擾，真的很煩！祝福賣我們這些寫紙本實名制（個資）的店家，通通賺不到錢！」
不過貼文曝光後，卻有不少網友吐槽「還沒有實名制前就很多了」、「店家表示無辜」、「想太多了拉，店家根本沒時間搞，更何況還有一堆人亂留資料，收集這成本也太低」。
更有內行人出面解釋，「通常都是不肖電信業員工賣的，以前做電信就有人找我買過，不過我沒答應」、「無聲電話隨機撥打，有太多方式可以傳這種簡訊了」、「收購紙本的資料也太沒效率了吧，現在都用無聲電話收集資料」。（編輯：潘毅）
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