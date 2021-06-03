終於送走了！新北確診男持刀傷醫護　移往戒護病房

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雙和醫院也在今天傍晚發出聲明表示：有關上月31日攻擊本院3名護理師之洪姓犯嫌，已於今（3）日下午轉送，由新北市警局中和分局全程戒護。再次感謝社會大眾這段期間的關心及實質的支持行動。在最短的時間內，由衛福部、法務部、內政部警政署及新北市政府暨各局處長官通力合作，跨部門溝通協調，中央及地方政府共同合作，才能讓醫護同仁安心工作。
針對醫院端的安全維護，副指揮官陳宗彥也表示，目前有規定警方接受報案要立即調派警力，會加強醫院端巡邏密度，會有不定時守望，確保醫院安全，也要求他們要及時前往醫院，做蒐證跟查處。
指揮中心統計，截至目前國內累計578,935例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含556,055例排除)，其中9,974例確診，分別為1,143例境外移入，8,778例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另24例移除為空號。確診個案中166例死亡。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。