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終於送走了！新北確診男持刀傷醫護　移往戒護病房

▲31日攻擊雙和醫院3名護理師之洪姓犯嫌，已於今（3）日下午轉送，由新北市警局中和分局全程戒護。（圖／雙和醫院提供）
▲31日攻擊雙和醫院3名護理師之洪姓犯嫌，已於今（3）日下午轉送，由新北市警局中和分局全程戒護。（圖／雙和醫院提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-03 17:15:49｜2021-06-03 17:15:55

國內本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心，今（3）日召開記者會說明疫情，指揮官陳時中公布國內新增364例本土確診個案，以及校正回歸219例個案，並且新增17人死亡。

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新北市一名60多歲的洪姓男子，日前因為確診新冠肺炎住進雙和醫院，但因為情緒不穩持刀砍傷3名醫院護理師，根據醫護人員透露，個案情緒非常不穩定，砍傷醫護後還是持續對醫護吐痰，脫序行為不斷，對此陳時中回應，相對個案情況不穩定，目前也跟地檢署協商好了，要移往其他戒護病房，就不是在雙和醫院了。

雙和醫院也在今天傍晚發出聲明表示：有關上月31日攻擊本院3名護理師之洪姓犯嫌，已於今（3）日下午轉送，由新北市警局中和分局全程戒護。再次感謝社會大眾這段期間的關心及實質的支持行動。在最短的時間內，由衛福部、法務部、內政部警政署及新北市政府暨各局處長官通力合作，跨部門溝通協調，中央及地方政府共同合作，才能讓醫護同仁安心工作。

針對醫院端的安全維護，副指揮官陳宗彥也表示，目前有規定警方接受報案要立即調派警力，會加強醫院端巡邏密度，會有不定時守望，確保醫院安全，也要求他們要及時前往醫院，做蒐證跟查處。

指揮中心統計，截至目前國內累計578,935例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含556,055例排除)，其中9,974例確診，分別為1,143例境外移入，8,778例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另24例移除為空號。確診個案中166例死亡。 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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