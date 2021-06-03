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確診數繼續上升！醫曝萬華「篩檢站現況」：六月要辛苦了

▲台灣本土COVID-19疫情持續嚴峻，台北市政府建置機動快篩隊，2日開始分別前往萬華區以及文化大學進行快篩。（圖／台北市政府提供）
▲台灣本土COVID-19疫情持續嚴峻，台北市政府建置機動快篩隊，2日開始分別前往萬華區以及文化大學進行快篩。（圖／台北市政府提供）

編輯中心/綜合報導

2021-06-03 17:33:19

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增364例本土確診個案，加上校正回歸219例個案，並新增17例死亡。每日新增確診之前一度減少，但這兩天似又有反轉走高趨勢，指揮官陳時中也直言呈現出「比較不好的跡象」，呼籲國人抗疫千萬不能鬆懈。對此，近期就在萬華區篩檢站支援的姜冠宇醫師也大呼「確診數繼續上升，我的確意外」，更透露萬華醫療現場狀況，認為「這個六月可要很辛苦了！」

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▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
▲依指揮中心公布的本土確診個案，可以看出疫情呈現膠著狀況。（圖／NOWnews製圖）
姜冠宇醫師在臉書發文表示，「確診數繼續上升，我的確意外。而死亡數上升我是完完全全不意外的，之前累積的重症該變化就是會變化。」姜冠宇醫師指出，「在萬華區篩檢，明明有感覺到現場陽性率有程度的降低。還一度討論是不是裁撤、減少篩檢站的班次。所以這兩天確診數連續上升，很顯然有別處的感染源不斷生出染疫者來」。

「我們這個六月可要很辛苦了！」姜冠宇醫師認為一般民眾應該「繼續積極地進行減少與外人接觸頻率，店家也要有準備，是要改變長期經營措施了。因為未來即便疫情壓制下來，經過這一波疫情衝擊，要回到本土零確診的日子，已經不可能」。

而最近話題討論度最高的疫苗，姜冠宇醫師強調其實是緩不濟急，「就算現在打到第一劑，也是要最快間隔8週，然後二劑打完後也要3週才會產生足夠抗體，整個是為了三個月之後有效控制疫情在做準備。」

姜冠宇醫師最後呼籲，「接下來如何針對新的感染源設立快篩站，既不會有檢驗能量塞車，也不會放任感染源無限蔓延，是考驗地方政府的智慧。韓國發展出特定區域長期擴大篩檢，是考量疫情無法壓到兩位數以下，所以在都會普遍交通節點都會設置篩檢。我們疫情是否會發展到這階段，就有賴大家努力阻止了」。（編輯：倪浩軒）

▲北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中及彰化隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
▲北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中及彰化隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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