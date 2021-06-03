確診數繼續上升！醫曝萬華「篩檢站現況」：六月要辛苦了

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姜冠宇醫師在臉書發文表示，「確診數繼續上升，我的確意外。而死亡數上升我是完完全全不意外的，之前累積的重症該變化就是會變化。」姜冠宇醫師指出，「在萬華區篩檢，明明有感覺到現場陽性率有程度的降低。還一度討論是不是裁撤、減少篩檢站的班次。所以這兩天確診數連續上升，很顯然有別處的感染源不斷生出染疫者來」。
「我們這個六月可要很辛苦了！」姜冠宇醫師認為一般民眾應該「繼續積極地進行減少與外人接觸頻率，店家也要有準備，是要改變長期經營措施了。因為未來即便疫情壓制下來，經過這一波疫情衝擊，要回到本土零確診的日子，已經不可能」。
而最近話題討論度最高的疫苗，姜冠宇醫師強調其實是緩不濟急，「就算現在打到第一劑，也是要最快間隔8週，然後二劑打完後也要3週才會產生足夠抗體，整個是為了三個月之後有效控制疫情在做準備。」
姜冠宇醫師最後呼籲，「接下來如何針對新的感染源設立快篩站，既不會有檢驗能量塞車，也不會放任感染源無限蔓延，是考驗地方政府的智慧。韓國發展出特定區域長期擴大篩檢，是考量疫情無法壓到兩位數以下，所以在都會普遍交通節點都會設置篩檢。我們疫情是否會發展到這階段，就有賴大家努力阻止了」。（編輯：倪浩軒）
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