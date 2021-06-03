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放無薪假！小資女見「紓困4.0」領不到崩潰：過不下去了

▲有小資女表示，自己不但被放無薪假，紓困更是一毛都領不到，相當崩潰「生活快過不下去了」，完整過程也引發眾多網友感慨。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有小資女表示，自己不但被放無薪假，紓困更是一毛都領不到，相當崩潰「生活快過不下去了」，完整過程也引發眾多網友感慨。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-03 17:47:09

近期台灣本土疫情持續延燒，全國進入三級警戒，不少店家、企業皆受到影響宣布停業。行政院也推出「紓困4.0」方案，希望讓民眾度過難關。不過卻有小資女表示，自己不但被放無薪假，紓困更是一毛都領不到，相當崩潰「生活快過不下去了」，完整過程也引發眾多網友感慨。

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原PO在臉書《爆怨2公社》上提到，「我是一名畢業之後就離家在台中打拼的女子，每個月扣掉房租生活費用真的差不多打平，生活真的很多費用要繳，根本存不了太多錢」。

▲行政院院會今（3）日通過紓困4.0預算，補助項目一次看。
▲行政院院會今（3）日通過紓困4.0預算，補助項目一次看。
她隨後補充，因為疫情，公司從5月15開始停業，目前暫定停到6月14日，「但我這段期間完全沒薪水，打去問紓困專案，卻發現不符合，說是公司投保的金額，減掉最低投保薪資乘以不知道多少。雖然我們公司一個月有三萬，但是按照這個紓困專案減班休息的根本領不到。而且現在完全放無薪假，連也底薪都沒有，之後真的生活快過不下去了」。

▲被公司放無薪假的小資女致電詢問紓困資格，卻得到無奈答案。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
▲被公司放無薪假的小資女致電詢問紓困資格，卻得到無奈答案。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
不少民眾看完也無奈留言，「繳稅給別人紓困，自己又領不到補助的民眾，此時最怒」、「台灣每個人發3.5萬，也就8050億，不是說紓困預算上限8400億，結果還是一堆人沒拿到」、「永遠都補給這些產業，啊難道他們難過我們就不難過生活嗎？」

不過也有人解釋「工會保費很貴，現在能領也是一個保險的概念，領回部分自己繳的錢。第二，你有工作，只是放無薪假，但政府有給企業業績衰退公司申請薪資補貼，如果你的公司沒給你薪水，是公司的問題，請去檢舉」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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