放無薪假！小資女見「紓困4.0」領不到崩潰：過不下去了

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她隨後補充，因為疫情，公司從5月15開始停業，目前暫定停到6月14日，「但我這段期間完全沒薪水，打去問紓困專案，卻發現不符合，說是公司投保的金額，減掉最低投保薪資乘以不知道多少。雖然我們公司一個月有三萬，但是按照這個紓困專案減班休息的根本領不到。而且現在完全放無薪假，連也底薪都沒有，之後真的生活快過不下去了」。
不少民眾看完也無奈留言，「繳稅給別人紓困，自己又領不到補助的民眾，此時最怒」、「台灣每個人發3.5萬，也就8050億，不是說紓困預算上限8400億，結果還是一堆人沒拿到」、「永遠都補給這些產業，啊難道他們難過我們就不難過生活嗎？」
不過也有人解釋「工會保費很貴，現在能領也是一個保險的概念，領回部分自己繳的錢。第二，你有工作，只是放無薪假，但政府有給企業業績衰退公司申請薪資補貼，如果你的公司沒給你薪水，是公司的問題，請去檢舉」。（編輯：潘毅）
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