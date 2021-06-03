影／PCR檢測陽性還能登機？黃珊珊：系統疏漏、機場缺失

新冠肺炎疫情五月起在台灣持續升溫，確診者數目爆炸增長。也因此搭機出國的民眾，都得先經過PCR檢測陰性才能登機。不過松山機場起飛的一架立榮航空飛網中國廈門的班機，竟讓篩檢陽性的北市確診者登機，對此台北市副市長黃珊珊表示，因中央有新規定，但系統有疏漏，該名確診者沒有上電子圍籬管制，不過機場應做相關管控，機場本身有行政上的疏失。





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根據了解，該名確診者所持的檢查報告為輔仁大學附設醫院開出，不過新北市衛生局方面表示，此為台北市確診個案，且具有萬華接觸史，皆由北市衛生局處理。對此黃珊珊表示，以前居家隔離者同時會上電子圍籬，但目前中央新規定是無症狀的確診者也可以居家隔離，不過這種案例開了居家隔離通知書後，卻沒辦法在同樣系統上傳「此人要被居家隔離、請上電子圍籬」。





黃珊珊表示，週二在與中央的防疫會議中已經有說明，中央也坦承系統正在修改，也因此為何確診者可以跑出來，是因為沒上電子圍籬，這部分中央應該會做修補，另外該人跑出去到機場那邊，機場應該要做好相關管控，「這應該是機場本身行政上疏失。」



