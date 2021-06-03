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影／PCR檢測陽性還能登機？黃珊珊：系統疏漏、機場缺失

▲針對PCR檢測陽性確診者還能登機一事，台北市副市長黃珊珊強調，原因是出在居家隔離系統缺失，已經有通知中央進行修正。（圖／台北市政府提供）
▲針對PCR檢測陽性確診者還能登機一事，台北市副市長黃珊珊強調，原因是出在居家隔離系統缺失，已經有通知中央進行修正。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-06-03 17:46:02｜2021-06-03 19:04:23

新冠肺炎疫情五月起在台灣持續升溫，確診者數目爆炸增長。也因此搭機出國的民眾，都得先經過PCR檢測陰性才能登機。不過松山機場起飛的一架立榮航空飛網中國廈門的班機，竟讓篩檢陽性的北市確診者登機，對此台北市副市長黃珊珊表示，因中央有新規定，但系統有疏漏，該名確診者沒有上電子圍籬管制，不過機場應做相關管控，機場本身有行政上的疏失。

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根據了解，該名確診者所持的檢查報告為輔仁大學附設醫院開出，不過新北市衛生局方面表示，此為台北市確診個案，且具有萬華接觸史，皆由北市衛生局處理。對此黃珊珊表示，以前居家隔離者同時會上電子圍籬，但目前中央新規定是無症狀的確診者也可以居家隔離，不過這種案例開了居家隔離通知書後，卻沒辦法在同樣系統上傳「此人要被居家隔離、請上電子圍籬」。

黃珊珊表示，週二在與中央的防疫會議中已經有說明，中央也坦承系統正在修改，也因此為何確診者可以跑出來，是因為沒上電子圍籬，這部分中央應該會做修補，另外該人跑出去到機場那邊，機場應該要做好相關管控，「這應該是機場本身行政上疏失。」

▲北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中及彰化隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
▲北北基桃仍是確診數最多的縣市，台中及彰化隨著群聚案爆發，確診數也急起直追。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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