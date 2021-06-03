影／紓困4.0太複雜？蔡英文懶人包教你懂時程、適用對象

因應新冠肺炎疫情對各行各業帶來衝擊，政院今（3）日啟動「紓困4.0」，總統蔡英文感謝行政院和立法院的努力，在短短一個月之內，就完成紓困的規劃和修法工作。蔡英文更透過官方臉書整理成懶人包，讓民眾了解「紓困4.0」的時程與適用對象。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡英文總統臉書整理懶人包，讓民眾了解「紓困4.0」的時程與適用對象。（圖／蔡英文臉書）