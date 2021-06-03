影／紓困4.0太複雜？蔡英文懶人包教你懂時程、適用對象
因應新冠肺炎疫情對各行各業帶來衝擊，政院今（3）日啟動「紓困4.0」，總統蔡英文感謝行政院和立法院的努力，在短短一個月之內，就完成紓困的規劃和修法工作。蔡英文更透過官方臉書整理成懶人包，讓民眾了解「紓困4.0」的時程與適用對象。
記者呂炯昌／台北報導
2021-06-03 18:06:40｜2021-06-03 20:04:41
蔡英文指出，6月4日發放個人紓困現金，去年有申請過、有留下存摺資料也合乎資格的人，會直接匯入戶頭。6月7日起紓困入口網站上線，受理新增個人紓困、事業紓困、事業紓困貸款等三類申請，將會啟動「線上申請」和「郵寄申請」流程。6月15日起發放孩童家庭防疫補貼，以及受理勞工紓困貸款。
在個人紓困中，蔡英文表示，包括有國小以下孩童，或國高中及五專前三年身心障礙學生的家庭、中低收入戶及弱勢、農民、漁民、自營業者、無一定雇主勞工、臨時工、小攤販、藝文工作者、計程車司機、遊覽車與租賃車司機、導遊、領隊、視障按摩師等，都能夠申請現金補貼。
在事業紓困中，包括商業服務業、觀光業、交通業、客運業、教育（運動）事業、藝文業、長照托幼、製造業及技術服務業、會展業、貿易服務業、社福團體等等，都會依僱用員工數給予補貼，確保上班族有薪水可領。
蔡英文強調，這一波疫情來得又快又急，對經濟的影響比去年更大，所以我們準備了2,600億元特別預算，補助上也會從寬認定，希望跟大家一起努力度過難關。
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