央行加碼中小企業專案融通至4000億　期限延條件放寬

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楊金龍表示，近期國內疫情升溫，政府推出「紓困4.0」方案，降低對民間衝擊；央行也將持續協助中小企業度過本次疫情難關，再增撥1000億元續辦中小企業貸款專案融通，仍包括A、B、C方案，並自110年6月4日生效。
央行表示，這次方案有4大調整重點，首先是提高專案融通額度，由3000億元提高至4000億元；第二，企業申貸案件期限由原來的110年6月30日延至110年12月31日。
第三，企業新申貸案件適用專案優惠利率的期限得至111年6月30日，以期有資金需求的中小企業，適用優惠利率期間可與「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行期間相配合。
第四是放寬貸款申請條件，央行說明，借款人得在原貸款方案的最高額度內，再次申請此專案貸款；本次申請額度加計原貸餘額不得超過規範的額度上限。
由於國內疫情仍嚴峻，央行特別呼籲銀行充分發揮金融中介功能，協助受疫情影響的中小企業度過困境；楊金龍也說，疫情期間應盡量減少人群接觸，希望銀行用線上處理的方式協助中小企業跟小規模營業人。
楊金龍表示，增加1000億元的額度是與銀行討論的結果，如果未來中小企業真的有需要，央行一定會再滾動式檢討、提高額度，先看企業申貸速度，可能先以一次提高500億元額度的方式調整。（編輯：楊蘭軒）1100603