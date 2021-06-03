支援前線！林佳龍與企業聯手募資　捐20座戶外負壓隔離艙

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林佳龍指出，他在擔任交通部長期間，參與國家防疫工作，看見基層人員防疫的辛勞與風險，尤其處在第一線高風險區的醫護人員，更需要有好的設備與輔具，方能負荷升溫的疫情。不管從電視裡的畫面，或是窗外呼嘯而過的救護車，相信每一個人都發自內心，感佩醫護人員日以繼夜的付出，他們負重前行，挺立在最前線，這些辛苦難以想像，我們心疼之餘，也不停思考如何多做一點事情，減輕他們的負擔。
林佳龍提及，由日立公司所生產的室外組合式負壓隔離艙，適用檢疫或隔離的急診需求，日本政府已經廣泛的使用在醫院以及實驗室，而國內衛福部立桃園醫院先前也曾受贈一套此款設備。他在經詢問衛福部和桃園醫院，全國醫院確實有增添負壓隔離艙的需求，而全台需求大約160 座，於是他們展開聯繫，以實際行動支撐醫療體系，支援前線醫護人員。
而此次集資捐贈負壓隔離艙的自發行動，在兩天之內即達到20座的初步目標。林佳龍說，他相信這種人饑己饑、人溺己溺的精神，也一定會帶動更多的善心人士接棒捐贈防疫物資給第一線的醫護和工作人員。在患難的時候，有許多人一直把手伸著，互相扶持，這些真情一直在台灣社會裡，我們心裡無比感動、感謝。
同時光合基金會將與中央疫情指揮中心保持密切聯繫，並著手進行第一批設備空運來台相關作業，感謝華航的協助，期盼能以最快的速度在一週左右將負壓隔離艙送至前線，為醫護人員帶來及時雨。
林佳龍也強調，這波疫情，「沒有人是局外人」，請大家減少不必要的出門，阻斷傳播，挺住醫療體系，挺住彼此。並一起為醫護人員祈福、為台灣祈福。
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