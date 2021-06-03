「偶像劇男神」戴口罩收貨 宅配員秒認出：從小看你的戲
全台疫情拉警報，民眾多待在家防疫，宅配成了購物的最佳方法，男星施易男近日到工作室收包裹，口罩戴緊緊的他，沒想到，竟還被送貨員認出來，讓施易男有些訝異。
娛樂中心／綜合報導
2021-06-03 18:06:46
施易男1日到甜點工作室收貨，他著戴帽子、口罩，收完包裹後送給宅配人員自己製作的甜點，慰勞對方的辛苦，這時，宅配員對施易男說：「我從小就看你的戲！」
原來，該宅配員不只一次來工作室送貨，早就認出大明星，施易男大笑：「想不到每次都戴著口罩的我，他其實有認出來！哈哈！」並說疫情關係，送貨人員宅配量大增，「辛苦這些宅配及送貨人員了！大家也要多一點體諒！給他們感謝和加油一下！」
對此，粉絲紛紛表示：「這麼帥，一定認得出來滴」、「男哥你很好認的啦」、「我也是從小看你的戲長大，看你轉型到烘培，也繼續看下去」、「帥哥超有愛心和貼心，很棒」！（編輯：楊穎軒）
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