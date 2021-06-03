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「偶像劇男神」戴口罩收貨　宅配員秒認出：從小看你的戲

▲「偶像劇男神」收包裹被送貨員認出。（圖／施易男臉書）
▲「偶像劇男神」收包裹被送貨員認出。（圖／施易男臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-03 18:06:46

全台疫情拉警報，民眾多待在家防疫，宅配成了購物的最佳方法，男星施易男近日到工作室收包裹，口罩戴緊緊的他，沒想到，竟還被送貨員認出來，讓施易男有些訝異。

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▲施易男將舉辦線上音樂會。（圖／時大音樂提供）
▲施易男入行30年，演過《十八歲的約定》、《植劇場－積木之家》、《雙城故事》等劇，今年47歲的他外表凍齡。（圖／時大音樂提供、施易男臉書）
▲施易男入行30年，演過《十八歲的約定》、《植劇場－積木之家》、《雙城故事》等劇，今年47歲的他外表凍齡。（圖／時大音樂提供、施易男臉書）
▲施易男入行30年，演過《十八歲的約定》、《植劇場－積木之家》、《雙城故事》等劇，今年47歲的他外表凍齡。（圖／時大音樂提供、施易男臉書）
施易男1日到甜點工作室收貨，他著戴帽子、口罩，收完包裹後送給宅配人員自己製作的甜點，慰勞對方的辛苦，這時，宅配員對施易男說：「我從小就看你的戲！」

原來，該宅配員不只一次來工作室送貨，早就認出大明星，施易男大笑：「想不到每次都戴著口罩的我，他其實有認出來！哈哈！」並說疫情關係，送貨人員宅配量大增，「辛苦這些宅配及送貨人員了！大家也要多一點體諒！給他們感謝和加油一下！」

▲▼施易男戴口罩收宅配，被送貨員認出。（圖／施易男臉書）
▲▼施易男戴口罩收宅配，被送貨員認出。（圖／施易男臉書）
▲▼施易男戴口罩收宅配，被送貨員認出。（圖／施易男臉書）
對此，粉絲紛紛表示：「這麼帥，一定認得出來滴」、「男哥你很好認的啦」、「我也是從小看你的戲長大，看你轉型到烘培，也繼續看下去」、「帥哥超有愛心和貼心，很棒」！（編輯：楊穎軒）

▲新北市目前有4535人居家隔離，確診人數為4217例，其中前三多的區域為板橋947例、中和677例、三重500例。（圖／新北市政府提供）
▲新北市目前有4535人居家隔離，確診人數為4217例，其中前三多的區域為板橋947例、中和677例、三重500例。（圖／新北市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。



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